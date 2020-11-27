Святослав Вакарчук — Знову: премьера клипа

Известный украинский музыкант Святослав Вакарчук выпустил новый клип на песню Знову.

Артист стал автором и солистом нового проекта под названием Оранжерея.

Символично, что клип был снят в оранжерее киевского национального комплекса ВДНХ.

— Мы записали ее еще в работе над альбомом Океана Эльзы, но поняли, что это одна из тех песен, в которых интересна своя судьба. В этом есть определенная энергия, которая стоит того, чтобы быть записанной в отдельном проекте, — поделился Святослав Вакарчук.

Режиссером клипа Знову стал Александр Коршак: клавишник ОЭ Милош Елич и бас-гитарист ОЭ Денис Дудко играют на акустических гитарах.

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Пользователи соцсетей оценили глубину и содержание текста песни, а также обратили внимание на то, что со временем голос Святослава несколько изменился.

Вакарчук ушел из Верховной Рады

11 июня народный депутат от фракции Голос, а также известный певец Святослав Вакарчук сложил полномочия и ушел из Верховной Рады.

— Моя главная миссия выполнена — я привел партию в Раду, а теперь дело за молодежью, — заявил политик.

В должности народного депутата Вакарчук провел меньше года.

В 2007 году артист уже баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду: тогда он стал депутатом от Нашей Украины — Народной самообороны, однако через год отказался от мандата.