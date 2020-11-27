Обновленный состав группы ВИА Гра представил новый клип на песню Рикошет.
Видео вышло на YouTube-канале Meladze Music. Музыку и слова песни написал известный музыкант и продюсер группы Костантин Меладзе.
В видеоклипе участницы ВИА Гры Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова играют в бейсбол. Певицы поделились, что со временем готовятся выпустить новые песни.
— Нам нравится сотрудничать, мы поймали одну волну, одинаковые цели, видение того, как должна сейчас выглядеть группа, как мы должны себя представить, как петь.
Константин (Меладзе, — Ред.) вдохновлен — ждем новых песен. У нас сейчас вышла потрясающая песня Рикошет, — сказала Ульяна Синецкая.
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Настя Каменских презентовала клип на песню Vibe
Украинская певица Настя Каменских — NK представила клип на новую песню Vibe.
По словам артистки, песня называется Vibe, потому что она передает все эмоции, которые чувствует сама певица. В ней есть все глубинные ощущения и женские переживания.
Фото: ВИА Гра