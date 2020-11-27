Обновленный состав группы ВИА Гра представил новый клип на песню Рикошет.

Видео вышло на YouTube-канале Meladze Music. Музыку и слова песни написал известный музыкант и продюсер группы Костантин Меладзе.

В видеоклипе участницы ВИА Гры Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова играют в бейсбол. Певицы поделились, что со временем готовятся выпустить новые песни.

— Нам нравится сотрудничать, мы поймали одну волну, одинаковые цели, видение того, как должна сейчас выглядеть группа, как мы должны себя представить, как петь.

Константин (Меладзе, — Ред.) вдохновлен — ждем новых песен. У нас сейчас вышла потрясающая песня Рикошет, — сказала Ульяна Синецкая.