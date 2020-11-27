Холостячка 2020 на СТБ: кто из участников подходит Мишиной

Уже второй месяц украинские зрители наблюдают за тем, как разворачиваются отношения актрисы, звезды сериала Крепостная Ксении Мишиной с участниками шоу Холостячка.
Многие зрители уже выбрали своих фаворитов, а также предполагают, кто именно больше всего подойдет в качестве пары Ксении Мишиной.
На реалити-шоу остались только пять участников, которых между собой даже сравнивать тяжело, так как ребята все очень разные и по-всякому пытаются завоевать внимание холостячки.
Алексей Тригубенко — робкий и моментами застенчивый мужчина, который несколько теряется при виде Ксении. На свиданиях он сначала помогал Мишиной побороть страх перед лошадьми, а затем исполнил ее мечту о прогулке на воздушном шаре.
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К слову, в сети многие пользователи в восторге от Алексея, однако отмечают, что несмотря на его позитивные стороны, Ксения не испытывает к нему страсти.
Андрей Шатырко — позитивный и, пожалуй, самый активный участник. Однако как на проекте, так и зрители уже успели предречь для него судьбу хорошего друга для Ксении, но точно не возлюбленного.
Андрей Рыбак — участник, который с первой встречи завоевал внимание Ксении, однако со временем он слегка растерял свою активность. Как оказалось, его волновал момент, что в борьбе за любовь он потеряет своего товарища Александра Эллерта.
В сети у Андрея огромная фан-поддержка, а пользователи не раз писали, что видят его рядом с холостячкой.
Евгений Ковтуненко — уверенный и спокойный мужчина, который исключительно действиями пытается показать свое отношение к холостячке. В сети уже пишут, что такой успешный и интеллигентный мужчина, если не выиграет, должен стать следующим холостяком.
Игорь Бабко — участник, которого уже успели окрестить самым пассивным. Возможно, из-за молодого возраста ему просто не хватает опыта и смелости проявить себя, однако поклонники Ксении не видят его рядом с ней.
Александр Эллерт — участник, который заслужил первый поцелуй на проекте, однако до этого между ним и Ксенией не раз возникали споры, хотя поклонники уже пишут о перчинке в их отношениях.
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Кто из участников Холостячки подходит Ксении Мишиной?
Какого мужчину ищет Ксения Мишина
Актриса призналась, что хочет встретить на проекте своего человека.
— Меня постоянно спрашивают, каким он должен быть. Прежде всего, я должна его почувствовать. Встреча своей истинной второй половинки — это сложный длительный путь. Даже отношения или замужество не означают, что ты уже встретил своего человека, потому что процент разводов в нашей стране достаточно велик, — отмечает Ксения Мишина.
Также холостячка рассказывала, какие черты характера в мужчинах ее отталкивают, в частности безответственность, самолюбование и неспособность отдавать.
— Не люблю, когда мужчины врут, не отвечают за свои слова и боятся, — добавила Ксения Мишина.
Почему женщин привлекают плохие парни
На проекте за сердце Ксении Мишиной соревновались разные мужчины, как чрезмерно спокойные и ласковые, так и достаточно противоречивые персонажи.
— Девушки выбирают плохих парней в нескольких случаях. Первое — это стереотип, который влияет на наших женщин. Но это не является нормой, — отмечает психолог проекта Холостячка, кандидат психологических наук Светлана Арефния.
По ее словам, семейная модель из детства влияет на поведение женщины во взрослой жизни.
— Возможно, отец был агрессивным, эмоциональным, и женщина со временем ищет его прототип. Также мужчина у нас ассоциируется с безопасностью. И в каждой семье папа формирует и отвечает за безопасность, то есть за наши физические и психические границы, — рассказывает психолог.
Она отмечает, что если женщина росла без отца, то у нее эта часть не сформирована.
— Она будет искать бессознательно таких мужчин, которые могут ей дать эту защищенность. У женщин идет такая связка: агрессия равно безопасность. Хотя часто это является ложным, — рассказывает Светлана Арефния.
Почему некоторые мужчины попадают в так называемую френдзону
— Тут может сыграть несколько факторов. Спокойный и стабильный мужчина подходит определенному типу женщин, которые именно это и ищут, так как у них ранее жизнь была слишком насыщенной. Если у нее было много конфликтов, то сейчас нужна тихая гавань, — отмечает Светлана Арефния.
Специалист рассказывает, что женщины по своей природе эмоциональные. Поэтому для них важна эмоциональная связь с мужчиной.
Именно мужчины, которые могут зарядить женщину эмоционально, получают ее привязанность.
Мужчина, который находится во френдзоне, слишком позитивный. Как будто мы говорим о полярностях: с одной стороны — чрезмерная активность, а с другой — спокойствие и отсутствие каких-либо действий. А нужно стремиться к балансу.
— Даже если ты стремилась к тихой гавани, то ты долго там не просидишь. Тебе захочется в какой-то момент эмоций. Поэтому важно, чтобы мужчина умел балансировать, не застревал только в агрессии, демонстративности или спокойствии, — рассказывает психолог.
Однако также есть женщины, которым нужны именно эмоциональные качели, потому что так она будет ощущать себя живой.
— Она не может быть в спокойствии, хотя у нее и может быть в этом потребность. Обычно эмоциональные качели устраивают, когда у нее есть какая-то внутренняя неудовлетворенность. Женщина не может получить то, что хочет, не может озвучить свои потребности, — отмечает психолог.
Как прошел 5 выпуск Холостячки
В пятом выпуске реалити Холостячка на СТБ Ксения Мишина увидела мужчин с новой стороны, ведь прожила вместе ними на острове целую неделю. Участники успели насладиться йогой на воде, помедитировать, а еще полетать на воздушном шаре.
На этой неделе все шесть участников остались на проекте.