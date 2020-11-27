Холостячка 2020 на СТБ: кто из участников подходит Мишиной

Уже второй месяц украинские зрители наблюдают за тем, как разворачиваются отношения актрисы, звезды сериала Крепостная Ксении Мишиной с участниками шоу Холостячка.

Многие зрители уже выбрали своих фаворитов, а также предполагают, кто именно больше всего подойдет в качестве пары Ксении Мишиной.

На реалити-шоу остались только пять участников, которых между собой даже сравнивать тяжело, так как ребята все очень разные и по-всякому пытаются завоевать внимание холостячки.

Алексей Тригубенко — робкий и моментами застенчивый мужчина, который несколько теряется при виде Ксении. На свиданиях он сначала помогал Мишиной побороть страх перед лошадьми, а затем исполнил ее мечту о прогулке на воздушном шаре.

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К слову, в сети многие пользователи в восторге от Алексея, однако отмечают, что несмотря на его позитивные стороны, Ксения не испытывает к нему страсти.



















Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 5 фотографий

Андрей Шатырко — позитивный и, пожалуй, самый активный участник. Однако как на проекте, так и зрители уже успели предречь для него судьбу хорошего друга для Ксении, но точно не возлюбленного.



















Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 5 фотографий

Андрей Рыбак — участник, который с первой встречи завоевал внимание Ксении, однако со временем он слегка растерял свою активность. Как оказалось, его волновал момент, что в борьбе за любовь он потеряет своего товарища Александра Эллерта.

В сети у Андрея огромная фан-поддержка, а пользователи не раз писали, что видят его рядом с холостячкой.



















Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 5 фотографий

Евгений Ковтуненко — уверенный и спокойный мужчина, который исключительно действиями пытается показать свое отношение к холостячке. В сети уже пишут, что такой успешный и интеллигентный мужчина, если не выиграет, должен стать следующим холостяком.



















Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 5 фотографий

Игорь Бабко — участник, которого уже успели окрестить самым пассивным. Возможно, из-за молодого возраста ему просто не хватает опыта и смелости проявить себя, однако поклонники Ксении не видят его рядом с ней.















Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 4 фотографии

Александр Эллерт — участник, который заслужил первый поцелуй на проекте, однако до этого между ним и Ксенией не раз возникали споры, хотя поклонники уже пишут о перчинке в их отношениях.

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Плохие парни, френдзона и страсть: кто из участников Холостячки подходит Мишиной / 5 фотографий

Кто из участников Холостячки подходит Ксении Мишиной? Андрей Шатырко

Евгений Ковтуненко

Игорь Бабко

Александр Эллерт

Андрей Рыбак

Алексей Тригубенко Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Какого мужчину ищет Ксения Мишина

Актриса призналась, что хочет встретить на проекте своего человека.

— Меня постоянно спрашивают, каким он должен быть. Прежде всего, я должна его почувствовать. Встреча своей истинной второй половинки — это сложный длительный путь. Даже отношения или замужество не означают, что ты уже встретил своего человека, потому что процент разводов в нашей стране достаточно велик, — отмечает Ксения Мишина.

Также холостячка рассказывала, какие черты характера в мужчинах ее отталкивают, в частности безответственность, самолюбование и неспособность отдавать.

— Не люблю, когда мужчины врут, не отвечают за свои слова и боятся, — добавила Ксения Мишина.

Почему женщин привлекают плохие парни

На проекте за сердце Ксении Мишиной соревновались разные мужчины, как чрезмерно спокойные и ласковые, так и достаточно противоречивые персонажи.

— Девушки выбирают плохих парней в нескольких случаях. Первое — это стереотип, который влияет на наших женщин. Но это не является нормой, — отмечает психолог проекта Холостячка, кандидат психологических наук Светлана Арефния.

По ее словам, семейная модель из детства влияет на поведение женщины во взрослой жизни.

— Возможно, отец был агрессивным, эмоциональным, и женщина со временем ищет его прототип. Также мужчина у нас ассоциируется с безопасностью. И в каждой семье папа формирует и отвечает за безопасность, то есть за наши физические и психические границы, — рассказывает психолог.

Она отмечает, что если женщина росла без отца, то у нее эта часть не сформирована.

— Она будет искать бессознательно таких мужчин, которые могут ей дать эту защищенность. У женщин идет такая связка: агрессия равно безопасность. Хотя часто это является ложным, — рассказывает Светлана Арефния.

Почему некоторые мужчины попадают в так называемую френдзону

— Тут может сыграть несколько факторов. Спокойный и стабильный мужчина подходит определенному типу женщин, которые именно это и ищут, так как у них ранее жизнь была слишком насыщенной. Если у нее было много конфликтов, то сейчас нужна тихая гавань, — отмечает Светлана Арефния.

Специалист рассказывает, что женщины по своей природе эмоциональные. Поэтому для них важна эмоциональная связь с мужчиной.

Именно мужчины, которые могут зарядить женщину эмоционально, получают ее привязанность.

Мужчина, который находится во френдзоне, слишком позитивный. Как будто мы говорим о полярностях: с одной стороны — чрезмерная активность, а с другой — спокойствие и отсутствие каких-либо действий. А нужно стремиться к балансу.

— Даже если ты стремилась к тихой гавани, то ты долго там не просидишь. Тебе захочется в какой-то момент эмоций. Поэтому важно, чтобы мужчина умел балансировать, не застревал только в агрессии, демонстративности или спокойствии, — рассказывает психолог.

Однако также есть женщины, которым нужны именно эмоциональные качели, потому что так она будет ощущать себя живой.

— Она не может быть в спокойствии, хотя у нее и может быть в этом потребность. Обычно эмоциональные качели устраивают, когда у нее есть какая-то внутренняя неудовлетворенность. Женщина не может получить то, что хочет, не может озвучить свои потребности, — отмечает психолог.

Как прошел 5 выпуск Холостячки