Известная украинская певица попала в языковой скандал

Украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение 2019 Кира Мазур попала в языковой скандал.

Недавно она опубликовала пост на своей странице в Facebook на русском языке. Читатели написали в комментариях много негативных слов и сравнили со знаменитостями, которые придерживаются пророссийских взглядов.

Впоследствии певица удалила пост и опубликовала свой комментарий.

— Я говорю на четырех языках. И я за мир во всем мире. А еще я полностью всеми руками и ногами за Украину. Крым — украинский. Украинский язык — государственный. Донбасс — Украина. Слава Украине! Но! В нашем “демократическом многонациональном и независимом государстве” угнетают уже все и всех. Поэтому и трещит оно по швам, чего враг и хочет. И вместо того, чтобы поддерживать друг друга, независимо от того, кто ты и на каком языке разговариваешь, мы просто друг друга уничтожаем, — написала она.

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Певица отметила, что нужно мотивировать людей учить украинский язык, но не принуждать.

— Русский язык — часть нашей истории, хотите вы того или нет. Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Половина Украины говорит на русском. Так что же мы с этой половиной сделаем? Сами отправим их в Россию? — написала Кира.

По словам участницы Нацотбора на Евровидение 2019, она патриот своей страны.

— Такого патриота как я — нужно еще поискать. Понятие “патриотизм” ужасно изуродовано и отдает чем-то мерзким сейчас. Короче, я буду собой и мне наср*ть. Я писала, пишу и буду писать музыку, посты и говорить на всех языках, на которых могу и хочу. Именно такие у меня представления о демократической стране, — резюмировала она.

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Кира Мазур — украинская певица, композитор и автор текстов. Ее музыка отличается эклектичным стилем — сочетанием элементов украинского фолка с различными стилями.

С песней Дихати она приняла участие в нацотборе на Евровидение 2019.

Чей Крым, гастроли в РФ и смена правил. Почему Украина не едет на Евровидение

Национальный отбор на Евровидение 2019 сопровождала череда скандалов.

Сначала отказ от участия в конкурсе фаворитки Tayanna, потом факты о гастролях украинских артистов в РФ, а в довершение скандал с песней и лишение победителя отбора MARUV возможности представлять нашу страну на международном конкурсе.

Фото: Кира Мазур