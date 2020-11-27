Алла Пугачева без макияжа после бани — фото

Известная советская и российская певица Алла Пугачева поразила своих поклонников новым фото в Instagram.

Примадонна выложила селфи в банном халате, шапочке и без макияжа сразу после бани.

— Всем, у кого сегодня банный день — c легким паром! — пожелала певица своим подписчикам.

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Всего несколько часов публикация Аллы Пугачевой собрала почти 100 тыс. лайков.

— Вы прекрасны, нет слов, любим и ценим вас, — комментируют поклонники.

Не так давно Алла Пугачева порадовала своих подписчиков стройной фигурой в обтягивающих джинсах.

Похудевшая прима прогулялась в джинсовом костюме и черных прозрачных перчатках под песню Pretty Woman.

Видео певицы разместил у себя на странице в Instagram ее муж Максим Галкин.

Фото: Alla Orfey