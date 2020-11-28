27 ноября вышел 6 выпуск проекте Холостячка, в котором мужчины борются за сердце Ксении Мишиной. В этом выпуске герои отправились в Карпаты.
На шестой неделе проект покинул Андрей Шатырко.
Как прошел выпуск, читайте дальше на сайте Факты ICTV.
Свидание с Андреем Рыбаком
На первое свидание на этой неделе Ксения отправилась с Андреем Рыбаком. Пара наслаждалась спа процедурами.
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Они делали друг другу массаж с растопленным воском и шоколадом. Андрей пытался поцеловать холостячку, одна она аккуратно извернулась.
Далее пара пошла в чан, и после разговора об отношениях с родителями, Андрей все же поцеловал Ксению.
Свидание с Андреем Шатырко
На второе свидание Ксения отправилась с Андреем Шатырко, который долго ждал индивидуальной встречи.
Холостячка предложила мужчине вместе осуществить ее мечту — прыгнуть с парашюта.
После невероятных экстремальных эмоций, пара решила провести время более спокойно и пообедать в ресторане. Разговор у Ксении снова зашел об отношениях с родителями.
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После этой встречи холостячка поняла, что не сможет дать Андрею больше, чем дружбу.
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Свидание с Женей
Женя решил устроить главной героини сюрприз и пригласить на ужин.
Он подарил Ксюше золотое украшение. Однако такой жест холостячки не совсем понравился, ведь, по ее мнению, Женя слишком сильно акцентировал внимание на стоимости подарка.
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Поэтому, когда Женя попытался поцеловать девушку, она отказала ему.
Зато Алексей решил сделать подарок не для Ксении, а для ее сына. Мишина оценила, что Алексей беспокоится о маленьком Платоне.
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Церемония роз
В этом выпуски главная холостячка страны решили изменить формат церемонии. Она вызывала к себе мужчин по одному, проводила короткий разговор и решала, хочет ли она дальше пробовать строить отношения с этим человеком.
Кто из участников Холостячки подходит Мишин
Многие зрители уже выбрали своих фаворитов, а также предполагают, кто именно больше всего подойдет Ксении Мишин.
На реалити-шоу остались только четыре участника, которых между собой даже сравнивать сложно, потому что ребята все очень разные и всячески пытаются завоевать внимание холостячки.
Факты ICTV разбирались, кто из участников Холостячки подходит Мишиной.