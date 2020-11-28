Netflix не ждет неделю: как шахматист из Украины не получил роль в Ходе королевы

Украинский шахматист Василий Иванчук рассказал, что команда сериала Ферзевый гамбит от Netflix предлагала ему сыграть одну из ролей.

Иванчук должен был сыграть российского гроссмейстера Василия Боргова, который в финальной серии встречается за шахматной доской с главной героиней Элизабет Хармон.

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— Мне написали на email, что вот есть такое предложение – сыграть роль Боргова. Выяснил, что компания солидная, что действительно готовится такой фильм. Тогда написал – что вы конкретно предлагаете? Я должен знать более или менее объем работы. Прошла, возможно, неделя между тем как я получил письмо и ответил на него. И они ответили – извините, мы уже нашли другого актера на эту роль, – рассказал Иванчук.

Однако консультант сериала шахматист Гарри Каспаров рассказал, что в основу финальной партии в сериале создатели положили реальный шахматный поединок гроссмейстера Василия Иванчука с американским шахматистом Патриком Вольфом, в 1993 году. Тогда шахматисты сыграли вничью.

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