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Людмила Богданова |

Телеведущий Решетник третий раз стал отцом

У телеведущего Григория Решетника родился третий ребенок. 28 ноября жена шоумена Кристина сообщила о рождении сына. Сейчас пара воспитывает еще двух мальчиков — семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия.

Имя новорожденного пока не разглашают.

— Это мальчик. Как мы тебя ждали, наша третья огромная любовь, — написала Кристина Решетник на своей странице в Instagram.

 

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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

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Украинская теннисистка Янчук стала мамой

Украинская спортсменка Ольга Янчук 27 ноября впервые стала мамой. Она родила мальчика от футболиста клуба Динамо Жерсона Родригеса.

Пара сообщила о романтических отношениях летом 2020 года. Кроме новорожденного, у Родригеса есть еще один ребенок от другой женщины.

Фото: Кристина Решетник

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