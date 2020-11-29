Биография Дэвида Проуза: что известно о актере, сыгравшим Дарта Вейдера

Дэвид Проуз – актер, бодибилдер и тяжелоатлет, но больше всего известный как исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии Звездные войны (1977-1983). Помимо Дарта Вейдера, он также исполнял роль супергероя по имени Человек кодекса Зеленого Креста.

Интересно, что, хотя Проуз исполнил одну из ключевых и самых запоминающихся фигур культовой франшизы, никто не знал ни его лица, ни даже голоса. На съемках актер произносил реплики своего персонажа, но позднее его переозвучили голосом Джеймса Эрла Джонса.

Дело в том, что у Проуза был достаточно неприятный, но совсем не страшный западный акцент, из-за которого на съемочной площадке его прозвали Дартом Фермером. А у Дарта Вейдера, по задумке режиссера, голос должен был быть глубоким и пугающим.

Читайте: Вселенная Звездных войн: вышел новый трейлер Мандалорца

Однако актеру обещали, что его лицо в картине все-таки мелькнет – в конце картины Возвращение Джедая, где появляется призрак Дарта Вейдера. Увы, и здесь надежды исполнителя не были реализованы: вместо него на экране появился актер Себастьян Шоу.

Проуз около 40 лет посещал почти все съезды фанатов Звездных войн. В Британии он также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, продвигающего безопасность дорожного движения.

Смерть Проуза

Британский актер и бывший бодибилдер Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет. Он известен по роли Дарта Вейдера в классической трилогии Звездные войны.