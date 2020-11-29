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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Детское Евровидение 2020: кто одержал победу и выступление Украины

Детское Евровидение 2020 выиграла представительницы Франции Valentina с песней J’imagine.

Украину представлял 14-летний Александр Балабанов с песней  Відкривай. Он  занял 7 место.

Читайте: Что известно об Александре Балабанове

Из-за пандемии коронавируса конкурс проходил в формате онлайн. В финале выпустили 12 конкурсантов, представители Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции.

Valentina — J’imagine

Александр Балабанов — Відкривай

Евровидение

Евровидение в 2020 году в Роттердаме (Нидерланды) отменили из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии стало известно, что все участники и их песни будут представлены на сцене конкурса в 2021 году.

Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.

Фото: junioreurovisionofficial

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