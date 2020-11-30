Баста назвал себя украинцем, но промолчал на счет аннексии Крыма

Известный российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, заявил, что считает себя украинцем и не понимает, за что в 2017 году ему запретили въезд в Украину.

— Я — украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь, – рассказал Баста в программе Осторожно, Собчак! на YouTube.

При этом Вакуленко отказался высказать мнение об аннексии Крыма Россией, заявив, что “подобные утверждения лишь разжигают вражду”.

Войну на Донбассе Баста назвал “огромной трагедией для людей с обеих сторон”.

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Запрет и разрешение на въезд Басте в Украину

Басте на три года запретили въезд в Украину в сентябре 2017 года после того, как он нарушил украинское законодательство при посещении аннексированного Крыма.

17 сентября 2020 года Вакуленко исключили из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Фото: bastaakanoggano