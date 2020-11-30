Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, опубликовала пост, в котором рассказала о состоянии матери. До этого родные и коллеги Заворотнюк, крайне редко говорили о ее здоровье.
По словам Анны, в День матери ей не удалось подобрать нужных слов. От текущей ситуации с актрисой в такие даты особенно больно. Тем не менее, девушка верит в лучшее.
— Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Моя мама не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец, и справится со всем, — написала Анна.
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В комментариях под постом подписчики пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.
Болезнь Заворотнюк
С сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей.
О тяжелой болезни Заворотнюк стало известно в начале осени 2019 года — ей диагностировали рак головного мозга.
За это время актриса перенесла несколько операций, а СМИ успели распространить слухи о полном и неизлечимом параличе и даже смерти Заворотнюк.
Фото: Анна Заворотнюк