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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Несмотря на карантин: Lil Wayne устроил масштабную вечеринку для дочери

В ночном клубе Атланты (США) популярный американский репер Lil Wayne устроил пышную вечеринку по случаю дня рождения его дочери Регины Картер.

Многие из гостей не были в масках и не дистанцировались.

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Тематическая вечеринка по случаю дня рождения Картер прошла в Republic Lounge.

На вечеринке выпустил сам Lil Wayne, Juvenile и 2 Chainz.

В мэрии города отметили, что, несмотря на рост инфицированных Covid-19, согласно законам бары и рестораны могут работать.

Коронавирус в США

В США по состоянию на 1 декабря с начала пандемии зафиксировали 13,6 млн случаев Covid-19. 268 тис. пациентов скончались от осложнений, которой вызвал вирус.

Каждый день в США фиксируют более 100 тыс. случаев коронавируса.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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