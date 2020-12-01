Украинский рэпер и продюсер Потап записал видеообращение по ряду скандалов, в которые попали его проекты. Продюсер извинился за неудачные кадры в клипе Dorofeeva и возмутился по воводу украинцев, которые устроили прессинг из-за дуэта с российской певицей Олей Бузовой.

Почему Надю Дорофееву обвинили в танцах на костях

Украинская певица Надя Дорофеева начала свою сольную карьеру и выпустила сингл Горит. В клипе на эту песню есть кадры, снятые на мосту на Аллее Героев Небесной сотни. Пользователи негативно отреагировали на танцы в откровенном наряде на том месте, где только шесть лет назад умирали украинцы.

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В своем обращении Алексей Потапенко извинился перед теми, кого обидел клип артистки.

— Это наша ошибка. Не досмотрели, не подумали, не хотели никого обидеть. Простите, — отметил Потап.

Дуэт Mozgi с Бузовой

Группа Mozgi заявила о создании трека с российской певицей Ольгой Бузовой, которая неоднократно незаконно посещала Крым и высказывалась в поддержку главы Кремля.

— Когда я увидел украинский чарт Apple Music, я был шокирован. Нас победила российская попса и рэп. Это надо признать. Как попасть на слух нашему пользователю? Надо быть модным, нужно быть Егором Кридом, или Моргенштерном, или привлечь внимание какой-то выходкой. Бузова, какой бы она для вас ни была, яркая личность. Мы спросили наших фанов: Хотите? Да! — ответили нам они, — отметил Потап.

По словам Потапа, он гордится тем, что создал компанию, в которой работает более 100 человек, и призвал развивать свою страну и бизнес в ней. Он отметил, что является открытым плательщиком налогов, а дуэт с Бузовой — всего лишь часть успешного пиара и бизнес-решения.

— Нас нет, нас не слышат. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остаются, попадают под пресс таких “долбодятлов”, как ты. И я как украинец научу вас любить мою страну, потому что можно любить и Потапа, и Украину вместе, — заявил артист.

Он добавил, что этот дуэт — всего лишь возможность расширить аудиторию и попасть в украинские чарты.

— Учитесь радоваться успехам других. Достаточно зависти и неприятия. Украина воюет каждый день, а вы так и не научились уважать друг друга. Найдите в себе силы признать, что вы наговариваете на других, потому что сами не способны ничего изменить и сделать. Я чувствую вашу боль. Я чувствую соленую слезу Украины. Я с вами. Я украинец. Давайте так. Бузова — звезда. Крым — Украина. Потап — крутой! — подчеркнул Олексей Потапенко.

Надя Дорофеева презентовала дебютный клип

Украинская певица Надя Дорофеева на онлайн-вечеринке презентовала свой дебютный клип на песню Gorit.

Это первая сольная песня Дорофеевой после распада группы Время и Стекло. За первые 10 минут клип набрал более 45 тыс. просмотров на YouTube-канале.