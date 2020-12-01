Славное бикини, вызвало скандал. Но уже через год застенчивую Америку пятидесятых ждал еще больший взрыв. Окажется, что позировать можно и вовсе без одежды.

Первый глянец с красноречивым названием Playboy вышел скромным тиражом в 70 тыс., с годами дойдя до нескольких миллионов. На обложке первого номера красовалась Секс-символ времени Мерлин Монро.

Хью Хефнер просто перекупил права у настенного календаря, который накануне опубликовал скандальные фото и поместил Мерлин на обложку первого выпуска.

Актуальная тема во времена войны во Вьетнаме, когда Playboy поднимал боевой дух американских солдат лучше собственных генералов.

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Сержант пехотной дивизии купил пожизненную подписку. За такую ​​подписку Playboy посылал одну из моделей. В тот год это была Джо Коллинз, которая реально полетела во Вьетнам. Такая вот гуманитарная сексуальная помощь. Правда, без секса, только теплое общение.

Но в журнале было и что почитать.

Там публиковали свои рассказы Стивен Кинг, Рэй Брэдбери и Владимир Набоков. Ну, а мир, в который захочется нырнуть не только воинам, а и обычным мужчинам создавал основатель глянца и вечный его руководитель — Хью Хефнер.

Нестареющий человек, всегда в кругу девушек с кроличьими ушками. О вечеринках в этом доме ходили легенды.

В отечественном журнале фото несколько скромнее, хотя вдохновлялся издатель украинского глянца Завидные невесты, Александр Тучинский именно работами по Playboy.

Любое появление Хефнера ассоциировалось с плейбоем и любые его выходки скандальные. Поэтому действительно Хефнер жил так, как это изображали СМИ, в кругу девушек, которые были не против и более тесных отношений.

И более того, его образ жизни сейчас копируют многочисленные последователи. Миллионеры, которые имеют собственные блоги и там публикуют фото роскошной жизни в кругу девушек. Один из них иранец Тони Тутони.

И самый известный — американский игрок в покер Дан Балзерян. На большинстве его снимков девушки, частные самолеты, дорогие яхты и вечеринки.

Модель с ампутацией, которая снялась для Playboy

Модель Марша Элль родилась с проксимальным очаговым дефектом бедра, что повлияло на рост ее правой ноги.

Ногу Элль ампутировали, когда ей было 5 лет. Она пережила годы неуверенности и не носила шорты до 23 лет.

Но жизнь приняла неожиданный оборот, когда она начала позировать перед камерами. В 2020 году девушка, которая с гордостью называет себя “бионической моделью”, получила приглашение сняться для апрельского выпуска Playboy.