Каждый год стриминговий сервис Spotify называет имена лучших исполнителей, альбомов и песен года. Ныне популярный сервис опубликовал списки за месяц до окончания года. Рейтинг был сложен по количеству прослушиваний 320 млн его пользователей.

Список самых популярных исполнителей 2020 года

Рейтинг самых популярных исполнителей возглавил пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Несмотря на то, что артист поет песни только на испанском языке, 26-летнего Bad Bunny прослушали на сервисе около 8,3 млрд раз. Его альбом YHLQMDLG назван самым популярным альбомом в мире, с более чем 3,3 млрд прослушиваний.

Это первый раз, когда артист, который никогда не пел на английском, возглавляет список к концу года. Второе место занял канадский рэпер Дрейк. Третье место досталось колумбийскому певцу Джейку Балвину, а четвертое место занял покойный рэп-исполнитель Juice WRLD. Закрывает этот рейтинг канадский певец The Weeknd. Spotify отдельно составил рейтинг самых популярных исполнительниц.

Список самых популярных исполнительниц 2020 года

Уже второй год подряд американская певица Билли Айлиш возглавляет рейтинг. Второе место заняла Тэйлор Свифт, третье — Ариана Гранде. Закрывают этот рейтинг английская исполнительница Дуа Липа и американка Halsey.

Самая популярная песня 2020 года

Самой прослушиваемой песней в мире стал трек канадского певца The Weeknd The Blinding Lights. В 2020 году его прослушали 1,6 млрд раз.

Вторую позицию заняла песня австралийской певицы Tones and I Dance Monkey.

На третьей строчке оказался американский рэпер Roddy Ricch’s с песней The Box.

Четвертое место заняла песня Roses Imanbek Remix Imanbek и SAINt JHN.

Закрывает рейтинг исполнительница Dua Lipa и ее песня Do not Start Now.

Самый популярный альбом 2020 года

Самым популярным в мире альбомом 2020 года стал рэп-альбом YHLQMDLG от пуерториканского исполнителя Bad Bunny. Он собрал более 3,3 млрд прослушиваний.

Вторую позицию занял альбом After Hours исполнителя The Weeknd.

На третьей ступеньке оказался Hollywood’s Bleeding от Post Malone.

Предпоследним в списке идет альбом Fine Line от британского исполнителя Harry Styles.

Закрывает список альбом Future Nostalgia от артистки Dua Lipa.

Победители American Music Awards 2020

22 ноября во Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2020, где объявляют лучших исполнителей, треки и дуэты в разных категориях. Побеждают исполнители с наибольшим количеством голосов. Больше всего наград досталось Джастину Биберу, певице Тейлор Свифт, дуэту Dan + Shay и канадскому певцу The Weeknd. Каждый из них победил сразу в трех номинациях.