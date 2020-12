Лана Дель Рей — You’ll never walk alone: премьера клипа

Американская певица, шестикратная номинантка на премию Грэмми Лана Дель Рей представила видео на кавер гимна Ливерпуля You’ll never walk alone.

Песня вошла в документальный фильм об английской футбольной команде Ливерпуль The End of the Storm.

Новый клип на гимн Ливерпуля сопровождается кадрами, где фанаты эмоционально переживают игру, самостоятельно тренируются и готовятся к тому, чтобы снова прийти на стадион и поддержать любимую команду.

О своей приверженности Ливерпулю 35-летняя Лана Дель Рей заявила еще в далеком 2013 году, когда посетила один из матчей команды. Любимым игроком певицы оказался Луис Суарес.

— С ФК Ливерпуль меня познакомил мой менеджер Бен, настроение которого зависит от результатов Ливерпуля. Я очень люблю смотреть, как играет Луис Суарес, — призналась она журналистам.

Кавер-версия Ланы Дель Рей на гимн Ливерпуля You’ll never walk alone доступна только в Instagram, однако вскоре, 4 декабря, появится на всех цифровых площадках.

Песня You’ll Never Walk Alone была написана в 1940-х годах культовым дуэтом Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна для мюзикла Carousel на Бродвее.

Песня приобрела новое значение после катастрофы в 1989 году, когда на стадионе Хиллсборо в результате давки погибли 96 фанатов Ливерпуля.

Впервые в своем Instagram Лана Дель Рей исполнила YNWA в начале ноября.

Премьера фильма The End of the Storm состоялась 30 ноября. Фильм посвящен первому за 30 лет чемпионству Ливерпуля в английской Премьер-лиге.

Фото: lanadelrey