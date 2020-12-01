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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Наташа Тарчевська |

You’ll never walk alone. Лана Дель Рей випустила кавер на гимн Ливерпуля

Американская певица, шестикратная номинантка на премию Грэмми Лана Дель Рей представила видео на кавер гимна Ливерпуля You’ll never walk alone.

Песня вошла в документальный фильм об английской футбольной команде Ливерпуль The End of the Storm.

Новый клип на гимн Ливерпуля сопровождается кадрами, где фанаты эмоционально переживают игру, самостоятельно тренируются и готовятся к тому, чтобы снова прийти на стадион и поддержать любимую команду.

Лана Дель Рей — You’ll never walk alone: премьера клипа

О своей приверженности Ливерпулю 35-летняя Лана Дель Рей заявила еще в далеком 2013 году, когда посетила один из матчей команды. Любимым игроком певицы оказался Луис Суарес.

— С ФК Ливерпуль меня познакомил мой менеджер Бен, настроение которого зависит от результатов Ливерпуля. Я очень люблю смотреть, как играет Луис Суарес, — призналась она журналистам.

Кавер-версия Ланы Дель Рей на гимн Ливерпуля You’ll never walk alone доступна только в Instagram, однако вскоре, 4 декабря, появится на всех цифровых площадках.

 

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Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Песня You’ll Never Walk Alone была написана в 1940-х годах культовым дуэтом Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна для мюзикла Carousel на Бродвее.

Песня приобрела новое значение после катастрофы в 1989 году, когда на стадионе Хиллсборо в результате давки погибли 96 фанатов Ливерпуля.

Впервые в своем Instagram Лана Дель Рей исполнила YNWA в начале ноября.

Премьера фильма The End of the Storm состоялась 30 ноября. Фильм посвящен первому за 30 лет чемпионству Ливерпуля в английской Премьер-лиге.

Фото: lanadelrey

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