Лана Дель Рей — You’ll never walk alone: премьера клипа

Американская певица, шестикратная номинантка на премию Грэмми Лана Дель Рей представила видео на кавер гимна Ливерпуля You’ll never walk alone.
Песня вошла в документальный фильм об английской футбольной команде Ливерпуль The End of the Storm.
Новый клип на гимн Ливерпуля сопровождается кадрами, где фанаты эмоционально переживают игру, самостоятельно тренируются и готовятся к тому, чтобы снова прийти на стадион и поддержать любимую команду.
О своей приверженности Ливерпулю 35-летняя Лана Дель Рей заявила еще в далеком 2013 году, когда посетила один из матчей команды. Любимым игроком певицы оказался Луис Суарес.
— С ФК Ливерпуль меня познакомил мой менеджер Бен, настроение которого зависит от результатов Ливерпуля. Я очень люблю смотреть, как играет Луис Суарес, — призналась она журналистам.
Кавер-версия Ланы Дель Рей на гимн Ливерпуля You’ll never walk alone доступна только в Instagram, однако вскоре, 4 декабря, появится на всех цифровых площадках.
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Песня You’ll Never Walk Alone была написана в 1940-х годах культовым дуэтом Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна для мюзикла Carousel на Бродвее.
Песня приобрела новое значение после катастрофы в 1989 году, когда на стадионе Хиллсборо в результате давки погибли 96 фанатов Ливерпуля.
Впервые в своем Instagram Лана Дель Рей исполнила YNWA в начале ноября.
Премьера фильма The End of the Storm состоялась 30 ноября. Фильм посвящен первому за 30 лет чемпионству Ливерпуля в английской Премьер-лиге.
Фото: lanadelrey