2 декабря день рождения отмечает американская поп-звезда Бритни Спирс. Певице исполнилось 39 лет.

В честь этого события мы вспоминаем лучшие хиты американской исполнительницы, которые знает каждый.

Факты ICTV сделали подборку топ-5 самых просматриваемых хитов Бритни Спирс.

Baby One More Time

Премьера — 2009 год

Песня из дебютного студийного альбома Бритни Спирс, выпущенного рекорд-лейблом Jive Records 12 января 1999 года. В клипе Бритни танцует в образе школьницы и поет о сложностях отношений.

Вторую волну популярности песня приобрела в сети TikTok. Под нее сотни пользователей танцевали в своих видеороликах, тем самым распространяя ее.

Количество просмотров — 554 млн.

Toxic

Премьера — 2009 год

Песня из альбома In the Zone вышла в 2004 году и несколько месяцев подряд не покидала вершин всевозможных топов и чартов.

В клипе певица выступила в роли секретного агента, постоянно меняющего облик.

Количество просмотров — 483 млн.

Work B**ch

Премьера — 2013 год

Провокационный клип был выпущен в 2013 году и сразу стал хитом. В нем исполнительница демонстрирует отличную физическую форму и всеми любимые танцы.

Песня вдохновляет на работу над собой.

Количество просмотров — 342 млн.

Womanizer

Премьера — 2009 год

Первая песня шестого студийного альбома Circus была выпущена в 2008 году, и признала хитом года. Сама певица назвала песню женском гимном.

Клип рассказывает о мужчине, изменяющему своей девушке, и о самой девушке, которая знает об этом.

Количество просмотров — 301 млн.

Oops!…I Did It Again

Премьера — 2009 год

Первый сингл Бритни из ее второго студийного альбома Oops!… I Did It Again.

Песня стартовала с первой строчки рейтинга Billboard 200, а также была номинирована на 43-й церемонии конкурса Грэмми в категории Лучший женский поп-вокал.

Количество просмотров — 284 млн.

Почему Бритни ушла из мировой сцены?

Из-за проблем с психическим здоровьем с 2008 года Бритни находится под опекой своего отца.

Ей запрещено самостоятельно распоряжаться своими финансами, видеться с детьми и путешествовать без разрешения отца. Исполнительница намерена лишить отца права быть ее опекуном, однако пока суд отклонил ее иск на этот счет.

Несмотря на отказ в освобождении от опеки, суд удовлетворил просьбу певицы назначить ее соопекуном финансовую компанию Bessemer Trust.