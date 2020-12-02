Александр Ктиторчук: секс-скандал прокомментировала Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала скандал, связанный с фотографом Александром Ктиторчук, которого обвинили в изнасиловании двух школьниц.
В одной из телепрограмм актриса отметила, что мужчина неоднократно предлагал ей устроить фотосессию.
Звездными клиентами Александра Ктиторчука были Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Лилия Подкопаева и многие другие.
— Он фотографировал многих наших звезд обнаженными. Но я как-то не осмелилась. Я видела, что у него снимаются юные девушки и еще тогда подумала, как же они соглашаются.
А тут оказалось, что он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове это просто не укладывается.
Ольга Сумская добавила, что давно заметила неравнодушие Ктиторчука к обнаженному формату.
Изнасилование школьниц под Киевом
28 ноября в Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух несовершеннолетних девушек.
Им оказался одиозный фотограф Александр Ктиторчук.
Согласно материалам следствия, показанных в сюжете Чрезвычайных новостей, мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.
До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе: заседание по делу фотографа проходило в закрытом режиме.
Фото: Ольга Сумская, Нацполиция