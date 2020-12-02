Александр Ктиторчук: секс-скандал прокомментировала Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала скандал, связанный с фотографом Александром Ктиторчук, которого обвинили в изнасиловании двух школьниц.

В одной из телепрограмм актриса отметила, что мужчина неоднократно предлагал ей устроить фотосессию.

Звездными клиентами Александра Ктиторчука были Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Лилия Подкопаева и многие другие.

— Он фотографировал многих наших звезд обнаженными. Но я как-то не осмелилась. Я видела, что у него снимаются юные девушки и еще тогда подумала, как же они соглашаются.

А тут оказалось, что он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове это просто не укладывается.