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Наташа Тарчевська |

Был неравнодушным к обнаженному телу: Ольга Сумская о секс-скандале с киевским фотографом

Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала скандал, связанный с фотографом Александром Ктиторчук, которого обвинили в изнасиловании двух школьниц.

В одной из телепрограмм актриса отметила, что мужчина неоднократно предлагал ей устроить фотосессию.

Звездными клиентами Александра Ктиторчука были Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Лилия Подкопаева и многие другие.

Александр Ктиторчук: секс-скандал прокомментировала Ольга Сумская

— Он фотографировал многих наших звезд обнаженными. Но я как-то не осмелилась. Я видела, что у него снимаются юные девушки и еще тогда подумала, как же они соглашаются.

А тут оказалось, что он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове это просто не укладывается.

Ольга Сумская добавила, что давно заметила неравнодушие Ктиторчука к обнаженному формату.

Изнасилование школьниц под Киевом

28 ноября в Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух несовершеннолетних девушек.

Им оказался одиозный фотограф Александр Ктиторчук.

Согласно материалам следствия, показанных в сюжете Чрезвычайных новостей,  мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.

До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе: заседание по делу фотографа проходило в закрытом режиме.

Фото: Ольга Сумская, Нацполиция

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