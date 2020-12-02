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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Эллен Пейдж сменила пол — в Академии продолжит сниматься Эллиот

Канадская актриса Эллен Пейдж заявила о смене пола и отметила, что теперь она трансгендерный мужчина. Также она попросила теперь обращаться к ней Он/они и называть Эллиотом.

Эллиот играет одну из главных ролей в сериале Академия Амбрелла от Netflix

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— Мы так гордимся нашим супергероем! Мы любим тебя, Эллиот. С нетерпением ждем встречи в третьем сезоне, — заявили в студии Netflix.

Также компания уже сменила имя и пол актера на всех своих сервисах.

Кроме того, Пейдж поддержала и компания Universal Content Productions, которая отвечает за съемки сериала.

Эллен Пейдж сменила пол — в Академии продолжит сниматься Эллиот

— Эллиот Пейдж твои таланты и вдохновение не знают границ. Сегодня и каждый последующий день мы присоединяемся к твоим поклонникам, посылая тебе нашу любовь и поддержку! — заявили представители компании.

Эллиот Пейдж будет и дальше играть роль Вани Харгривз в сериале Академия Амбрелла. Зрители уже увидели два сезона сериала, в 2021 году стартуют съемки третьего. Известно, что Эллиот и дальше будет играть женского персонажа, но в титрах имя изменят.

Для тех, кто любит смотреть сериалы, которые уже успели заслужить признание среди большого количества зрителей, мы собрали список лучших сериалов на Netflix за всю историю его существования.

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