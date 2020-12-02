Борис Плотников умер

Умер актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце. Ему был 71 год.

Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

— Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ, — сообщил Заславский.

Он назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером.

Точной информации о причинах смерти артиста пока нет.

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Борис Плотников сыграл сотни ролей в кино и театре. В кино дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько Восхождение, принесшем ему всесоюзную известность.

Наиболее известен он был по фильму Собачье сердце и своим театральным работам. Плотников был профессором кафедры в Государственном институте театрального искусства и играл в Московском театре сатиры, МХТ имени Чехова, театре Советской армии и других.