В возрасте 86 лет умерла актриса и режиссер Нина Иванова. Женщина прославилась благодаря главной роли в фильме Весна на Заречной улице.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Они отметили, что Иванова умерла 1 декабря от продолжительной болезни.

— 1 декабря 2020 на 87-м году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова, — написали в Союзе.

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы Москвы

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Нина Иванова — известная советская киноактриса и режиссер. Она дебютировала в 10 лет в фильме Жила была девочка. А популярность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме Весна на Заречной улице.

Актриса снялась в фильмах Киевлянка, Любовью надо дорожить, Серая болезнь, Еще можно успеть. Нина Иванова стала одним из режиссеров детского киножурнала Ералаш.

Умер Борис Плотников

Умер актер Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме Собачье сердце. Ему был 71 год. Точной информации о причинах смерти артиста пока нет.

Источник: Союз кинематографистов России