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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Pornhub выпустил музыкальный альбом XXXMas

Лейбл Pornhub Records презентовал второй альбом XXXMas на рождественскую тематику.

Альбом XXXMas начинается с трека Mistletoe рэпера A$AP Ferg. Исполнитель эту композицию называет самой безумной рождественской песней.

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Также в записи альбома приняли участие рэперы Young M.A., Sukihana и KenTheMan, актрисы фильмов для взрослых Asa Akira и Demi Sutra.

— Мы рады принести фанатам праздничное настроение нашим альбомом. В его звездном составе — самые популярные музыканты, — отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.

Lil Nas X показал новогодний клип

Популярный американский исполнитель Lil Nas X представил новогодний клип на песню Holiday.

В ролике в нем он появляется в образе современного Санта-Клауса, у которого сани-суперкар, хромированные олени и автоматизированное производство подарков.

Фото: Unsplash

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