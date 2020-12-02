Pornhub выпустил музыкальный альбом XXXMas

Лейбл Pornhub Records презентовал второй альбом XXXMas на рождественскую тематику.
Альбом XXXMas начинается с трека Mistletoe рэпера A$AP Ferg. Исполнитель эту композицию называет самой безумной рождественской песней.
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Также в записи альбома приняли участие рэперы Young M.A., Sukihana и KenTheMan, актрисы фильмов для взрослых Asa Akira и Demi Sutra.
— Мы рады принести фанатам праздничное настроение нашим альбомом. В его звездном составе — самые популярные музыканты, — отметил вице-президент Pornhub Кори Прайс.
Lil Nas X показал новогодний клип
Популярный американский исполнитель Lil Nas X представил новогодний клип на песню Holiday.
В ролике в нем он появляется в образе современного Санта-Клауса, у которого сани-суперкар, хромированные олени и автоматизированное производство подарков.