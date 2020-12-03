Документальная лента режиссера Владимира Мулы ЮКИ — История побед свободных украинцев выходит в украинский прокат 3 декабря. Это фильм о легендах Национальной хоккейной лиги с украинскими корнями. Они становились победителями Кубка Стэнли и навсегда вписали свои имена в историю мирового хоккея.

Факты ICTV посмотрели фильм и готовы поделиться своими впечатлениями.

Лента рассказывает о легендарных спортсменах с украинскими корнями, среди которых лучший хоккеист НХЛ всех времен Уэйн Гретцки, самый известный вратарь в истории хоккея Терри Савчук, победители Кубка Стэнли Эрик Нестеренко, Джонни Буцик, Кен Данейко, Орест Киндрачук, Брюс Драйвер, Джефф Чикрин, Эдди Шак, Руслан Федотенко.

Съемки проекта проходили в четырех странах — США, Украине, Канаде и Беларуси.

Во время просмотра фильма становится понятно, что это не просто история о легендах НХЛ с украинскими корнями за океаном. Это истории тех, кто покидал 100 лет назад наши земли из-за прихода оккупационных властей, или тех, кто искал лучшей доли в свободном мире.

— Это яркая зимняя история. Я думаю, что мой фильм может стать кусочком позитива под конец года, и люди смогут вдохновиться чем-то приятным и классным, — сказал режиссер ленты в интервью Фактам ICTV.

Действительно, уже в первые минуты веет теплом от лирической песни Гамерицкий край в исполнении Христины Соловий. Автор текста композиции неизвестен, на просторах интернета можно найти только то, что ее придумали украинские эмигранты, которые вынуждены были покинуть родную землю.

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Документалка часто переносит зрителей в прошлое родителей героев, их бабушек и дедушек. Прославленные спортсмены вспоминают язык, на котором общались в детстве, национальные блюда, которые готовили их бабушки и матери, а также рассказывают о том, что им пришлось пройти на пути к успеху.

Даже если вы не очень разбираетесь в хоккее или спорте вообще, вы точно слышали имя Уэйна Гретцки, а после просмотра непременно захотите узнать о нем больше. На территории Украины нет человека, который был бы соразмерен по величине одному из лучших спортсменов XX века Уэйну Гретцки. Да, Украина имеет братьев-боксеров Кличко, обладателя Золотого мяча Андрея Шевченко, самого сильного человека планеты Василия Вирастюка, благодаря которым об Украине услишали в самых отдаленных уголках планеты. Однако это немного не то.

Конечно, можно обвинять, что мы любим приваласюваты известных фигур с иностранными паспортами и вносить их в копилку больших украинский. Но в этом фильме его герои скажут, кто они есть, вас.

Канадский хоккейный папа

Особенно теплыми являются кадры с отцом Уэйна Гретцки, Уолтером — 82-летний канадский хоккейный папа побывал с творческой группой фильма на ферме, где проходило его детство. В фильме показано его ближайшее окружение и дом, в котором рос его знаменитый сын.

Как только Уэйн, или Иван (именно так звучало его имя на украинском, — Ред.) появляется в кадре, ваш уровень гордости/счастья зашкаливает. Легенда рассказывает о кумире своего детства Горди Хоу, на которого равнялся, и вспоминает, как побил его снайперский рекорд. Также Гретцки рассказал, какие украинские слова запомнились с детства от бабушки.

Вас растрогает и признание сына Терри Савчука Джерри о своем легендарном отце — “человеке 600 шрамов”. Именно он получил прозвище Юки (Ukey, — Ред.) из-за своего украинского происхождения.

А еще в фильме вы не раз услышите “грачі”, “леҐендарний”, “гокей” и еще немало слов из Словаря украинского языка Бориса Гринченко.

Отнести ленту к чисто документальному кино сложно, как и к чисто спортивному. Но ее точно можно использовать в будущем как исследовательский источник, ведь создатели фильма искали подтверждение каждому приведенному факту в своей работе.

После просмотра фильма вы узнаете, кто из легендарных хоккеистов привозил трофей Кубка Стэнли в Киев, в честь кого была записана песня, которая оказалась в лидерах чарта Торонто в 1966 году, чьи родители воевали за УНР и вынуждены были покинуть территорию Украины. А еще, несомненно, у вас появится легкая улыбка то ли от гордости, то ли от радости, ведь в кульминации всего фильма вы узнаете, кто же на самом деле эти UKI?

Где можно посмотреть фильм?

Киноленту ЮКИ покажут в 42 кинотеатрах Украины. В прокате фильм стартует с 3-го декабря. По словам режиссера картины, кинотеатры расписали фильм на первую неделю, поэтому от количества посетителей будет зависеть дальнейшая судьба фильма в прокате.

Фото: ЮКИ — История побед свободных украинцев