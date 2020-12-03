Проект Холостячка выходит на телеканале СТБ каждую пятницу и уже успел завоевать сердца зрителей. За развитием романтического шоу следят более 4 млн человек.

Звезда сериала Крепостная, актриса Ксения Мишина рассказала, при каких обстоятельствах ей впервые предложили стать главной героиней Холостячки.

Ксения вспоминает, что в одном из ее интервью, говоря о личной жизни, прозвучало понятие холостячка, и как было бы интересно создать шоу с таким названием.

— Через какое-то время мне позвонили с канала и сказали, что есть такое предложение, — рассказала актриса.

Кастинг на главную героиню девушка не проходила. Просто пришла на встречу с руководством и обсудила все детали.

— На тот момент я была в Севастополе. Когда началась пандемия, границы закрыли, и мне пришлось остаться там на несколько недель. Пришлось также там организовывать и записывать первое интервью, где меня представляли как холостячку.

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Мишина рассказала, что по началу у нее были раздумья, ведь нужно было показывать свою жизнь на всю страну.

— Это достаточно серьезный шаг. Всю свою жизнь нужно будет показывать на камеру и всей стране. Я заранее понимала, что все будет по настоящему.

Ксения добавила, что она с самого начала знала, что шоу с ее участием будет сильно отличаться от Холостяка.

27 ноября вышел 6 выпуск проекта Холостячка, в котором мужчины борются за сердце Ксении Мишиной. В этом выпуске герои отправились в Карпаты.

На шестой неделе проект покинули двое участников — Игорь Бабко и Андрей Шатырко.

Источник: Ходят слухи