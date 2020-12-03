Несмотря на карантин в Украине, популярная музыкальная группа Время и Стекло провела концерт в рамках прощального тура в Харькове.

Он проходил 2 декабря во дворце Юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Между тем концерт коллектива в Запорожье, который должен был состояться 1 декабря, был отменен.

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Местные Telegram-каналы опубликовали видео, где заметно отсутствие каких-либо карантинных ограничений.

Концертный зал был полностью заполнен людьми, которые не придерживались социальной дистанции.

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На видео можно заметить, как фанаты группы Время и Стекло не использовали маски или же надевали их неправильно.

Проведение таких массовых мероприятий, как концерты музыкальных групп, считаются нарушением карантинных норм, принятых Кабмином.

Коронавирус в Украине

3 декабря 2020 года было зафиксировано 14 496 новый случаев.

По состоянию на 3 декабря в Харьковской области зафиксировали 57 267 случаев коронавируса, из них 777 — летальных. За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировано 11 смертей пациентов с коронавирусом. Выздоровели 35 785 человек, болеют — 20 705.