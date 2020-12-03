В седьмом выпуске проекта Холостячка за сердце главной героини Ксении Мишиной будут бороться четыре человека: Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко, Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко.

Мишина поделилась, чем больше всего ей понравился каждый из участников и почему она решила оставить именно их в проекте.

Саша

Прежде всего актриса ориентировалась на свои чувства, и Саша стал тем человеком, к кому они возникли.

— У него замечательное чувство юмора. Мне с ним очень интересно, он чувственный. Рядом с ним я ощущала притяжение и симбиоз, забывала обо всем, что происходит вокруг, — призналась Мишина.

Андрей

У Андрея также отличное чувство юмора, он мужественный, но в то же время нежный.

— У него есть определенная разнополярность. Он может быть жестким мужчиной, но и слабым рядом с женщиной.

Для Ксении важно, чтобы мужчина тоже мог проявлять слабость и не стеснялся этого.

Женя

С Женей Мишина почувствовала энергетическое сходство.

— У нас много общих интересов. У него четкая сформированная позиция. Он взрослый, зрелый человек, с которым я чувствовала безопасность.

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Леша

Алексей ассоциируется у главной героини со стабильностью, семьей.

— Это человек, в котором я ни разу не сомневалась в течение проекта.

В то же время до индивидуального свидания Мишина особо не выделяла для себя Лешу. Ксения думает, что мужчина долго привыкал к камерам и ему нужно было время, чтобы раскрыться.

Кто из участников Холостячки подходит Мишиной

Многие зрители уже выбрали своих фаворитов, а также предполагают, кто именно больше всего подойдет Ксении Мишиной.

На реалити-шоу остались только четыре участника, которых между собой даже сравнивать сложно, потому что ребята все очень разные и всячески пытаются завоевать внимание холостячки.

Факты ICTV разбирались, кто из участников Холостячки подходит Мишиной.

Источник: Ходят слухи