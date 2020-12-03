В седьмом выпуске проекта Холостячка за сердце главной героини Ксении Мишиной будут бороться четыре человека: Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко, Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко.
Мишина поделилась, чем больше всего ей понравился каждый из участников и почему она решила оставить именно их в проекте.
Саша
Прежде всего актриса ориентировалась на свои чувства, и Саша стал тем человеком, к кому они возникли.
— У него замечательное чувство юмора. Мне с ним очень интересно, он чувственный. Рядом с ним я ощущала притяжение и симбиоз, забывала обо всем, что происходит вокруг, — призналась Мишина.
Андрей
У Андрея также отличное чувство юмора, он мужественный, но в то же время нежный.
— У него есть определенная разнополярность. Он может быть жестким мужчиной, но и слабым рядом с женщиной.
Для Ксении важно, чтобы мужчина тоже мог проявлять слабость и не стеснялся этого.
Женя
С Женей Мишина почувствовала энергетическое сходство.
— У нас много общих интересов. У него четкая сформированная позиция. Он взрослый, зрелый человек, с которым я чувствовала безопасность.
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Леша
Алексей ассоциируется у главной героини со стабильностью, семьей.
— Это человек, в котором я ни разу не сомневалась в течение проекта.
В то же время до индивидуального свидания Мишина особо не выделяла для себя Лешу. Ксения думает, что мужчина долго привыкал к камерам и ему нужно было время, чтобы раскрыться.
Кто из участников Холостячки подходит Мишиной
Многие зрители уже выбрали своих фаворитов, а также предполагают, кто именно больше всего подойдет Ксении Мишиной.
На реалити-шоу остались только четыре участника, которых между собой даже сравнивать сложно, потому что ребята все очень разные и всячески пытаются завоевать внимание холостячки.
Факты ICTV разбирались, кто из участников Холостячки подходит Мишиной.
Источник: Ходят слухи