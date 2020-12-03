Это было весело: Кайли Дженнер с семьей разыграла знаменитостей в FaceTime

Американская модель и владелица бренда косметики Кайли Дженнер вместе с сестрами Кардашьян и мамой Крис решила подшутить над своими звездными друзьями.

Для розыгрыша они позвонили в FaceTime Джастину Биберу, его жене Хейли Бибер, отцу маленькой дочери Кайли Тревису Скотту и другим звездам. На видео семейство Кардашьян сидит вместе и молча смотрит в камеру телефона.

На своей странице в TikTok Кайли опубликовала видео, где показала результат пранка: ролик набрал 13 млн просмотров.

— Это было весело, — написала Кайли у себя под видео.

Первым в списке звонков Кайли был парень Хлои Кардашьян — баскетболист Тристан Томпсон. Приняв звонок Тристан поприветствовал девушек улыбкой, прежде чем заметит, насколько странными казались их поза и поведение.

— Ой Привет! Что за… — спросила 29-летняя звезда баскетбола.

Следующей жертвой стал артист Джастин Бибер. Певец прогуливался, когда ответил на видеовызов.

— Привет, ребята — неуверенно ответил 26-летний певец. Потом с улыбкой спросил — Это, что здесь происходит?

Розыгрыш не обошел стороной и жену Джастина, 23-летнюю Хейли Бибер. Ответив на звонок, девушка была сбита с толку, и просто не могла нормально комментировать сложившуюся ситуацию.

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Награда за лучшую реакцию, безусловно, досталась Трэвису Скотту. Он выглядел испуганным, когда увидел всю семью вместе.

— В чем дело? — воскликнул 29-летний рэпер, держа телефон под низким углом.

Девушки продолжали молчать, потому Трэвис улыбнулся и попрощался с ними.

Следующим стал американский комик Дэйв Чапелл. Девушки вызвали бурную реакцию у Дэйва.

Последней жертвой розыгрыша стала близкая подруга Кортни Кардашьян — Эдисона Рей. Девушка ответила на звонок во время процедуры по уходу для бровей: она улыбалась и была сбита с толку.

Кайли Дженнер — не миллиардер

Кайли Дженнер получила звание самого молодого миллиардера по версии Forbs, самостоятельно заработавший свое состояние, в марте 2019 года.

Через год журнал присудил ей это звание второй раз подряд, однако затем лишил его. Специалисты Forbes отметили, что Дженнер раздували масштаб и успех своего бизнеса Kylie Cosmetics.

После пересчета оказалось, что ее состояние менее $900 млн.