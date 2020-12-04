Самым популярным видео на YouTube в Украине стала пародия на трек Холодок исполнителя Мевля.
Пародия Димы Варварука и Юлии Вербинець вышла под названием Валентинка.
— Еще на этапе идеи, написания песни, съемки клипа мы поняли, что наш пазл сложился и это будет что-то очень крутое и масштабное. Мы и близко не представляли, что видео наберет больше всего просмотров в Украине, это был настоящий шок, — отметил Дима Варварук.
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Блогер рассказал, что не собирается останавливаться. Он уже открыл в Ивано-Франковске собственный офис, где и работает с командой над воплощением своих креативных идей.
— Меня мотивирует цель, с которой я иду уже много лет. Хочу, чтобы украинского языка в интернете было очень много, я стараюсь мотивировать людей общаться на нем, вести свои страницы в соцсетях, — добавил Дима Варварук.
Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:
- Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародия)
- Холостячка — Выпуск 1 от 23.10.2020
- От пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона.
- Вернулись в школу на один день!
- Юрий Дудь х Лолита | Что было дальшее?
- Morgenshternpr – главный шоумен России-2020 / вДудь
- Cadillac (пародия) — Morgenshternpr & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск.
- За сколько минут опарыши следят бургер?
Самые популярные премьеры клипов ноября
За жизнью известных личностей пристально следит весь мир. Журналисты и фанаты часто смотрят и комментируют видеоклипы популярных селебрити. В частности таких звезд, как Майли Сайрус, Лана Дель Рей, Билли Айлиш или BTS. Не обделяют вниманием также и украинских музыкантов.
Самые популярные премьеры клипов в ноябре 2020 года — смотрите в материале Фактов ICTV.