Самым популярным видео на YouTube в Украине стала пародия на трек Холодок исполнителя Мевля.

Пародия Димы Варварука и Юлии Вербинець вышла под названием Валентинка.

— Еще на этапе идеи, написания песни, съемки клипа мы поняли, что наш пазл сложился и это будет что-то очень крутое и масштабное. Мы и близко не представляли, что видео наберет больше всего просмотров в Украине, это был настоящий шок, — отметил Дима Варварук.

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Блогер рассказал, что не собирается останавливаться. Он уже открыл в Ивано-Франковске собственный офис, где и работает с командой над воплощением своих креативных идей.

— Меня мотивирует цель, с которой я иду уже много лет. Хочу, чтобы украинского языка в интернете было очень много, я стараюсь мотивировать людей общаться на нем, вести свои страницы в соцсетях, — добавил Дима Варварук.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:

Мэвл — Холодок | Валентинка (Пародия) Холостячка — Выпуск 1 от 23.10.2020 От пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020 Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона. Вернулись в школу на один день! Юрий Дудь х Лолита | Что было дальшее? Morgenshternpr – главный шоумен России-2020 / вДудь Cadillac (пародия) — Morgenshternpr & Элджей | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко) Бали и почему на нем помешались. Большой выпуск. За сколько минут опарыши следят бургер?

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