Певец Макс Барских представил саундтрек к украинской эротической драме La Plage под названием Имена.

Трек посвящен эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, и их столкновению в новой реальности.

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Макс Барских рассказал, что песня записывалась в номере амстердамского отеля. А вдохновением для артиста послужила спонтанная встреча.

— Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга, отметил певец.

Фильм La Plage от режиссера Сергея Ткаченко это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. По сюжету две молодые пары встречаются в поезде, после чего их жизнь кардинально меняется. Премьера ленты в Украине запланирована на конец 2020 года.

Настя Каменских — Vibe

Украинская певица Настя Каменских — NK представила клип на новую песню Vibe.

По словам артистки, песня называется Vibe, потому что она передает все эмоции, которые чувствует сама певица. В ней есть все глубинные ощущения и женские переживания.