Поцелуй, слезы и неожиданный выбор: чем закончился 7 выпуск Холостячки

В седьмом выпуске реалити Холостячка Ксения Мишина решила посетить жилье оставшихся четырех участников.

Пустой холодильник Эллерта

Саша Эллерт признался героине, что хотел бы сменить свою холостяцкую квартиру на дом для большой семьи.

Пока же поклонник Ксении Мишиной живет в небольшой квартире с игровой консолью, телевизором и пустым холодильником.

Общаясь с Эллертом в его квартире, Холостячка определила, что уклад жизни мужчины не сходится с ее стилем жизни.

Речь идет о том, что Саша проводит досуг с алкоголем, а Мишина не пьет горячительных напитков.

— У нас было классное свидание с Сашей. Но если его уклад жизни будет разниться с моим, мы просто разойдемся, — заключила Ксения.

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Поцелуй дома у Тригубенко

Алексей Тригубенко сразу же выразил готовность съезжаться с Холостячкой и строить семью.

Квартира Алексея, куда он привел Мишину, расположена в одном из самых зеленых районов столицы, где рядом есть детский сад и школа.

После чувственного и откровенного разговора между участниками реалити произошел поцелуй.

— Ксюшины губы — это нечто. Не передать словами ощущения, они невероятны. И я понял в тот момент, что мне ни с кем не было так кайфово, как с ней, — признался Тригубенко.

Стихи о любви от Ковтуненко

Евгений Ковтуненко признался, что мало кого пускает в дом, который считает своим источником силы, но Ксению пригласил с удовольствием.

Также поклонник закрыл свой ресторан ради свидания с Холостячкой, где сообщил Ксении, что в будущем видит себя политическим деятелем.

В этот вечер Мишина услышала от Евгения стих о любви:

Твое сердце разорвано на куски,

Твои мысли — безудержный ураган.

Я читаю в глазах “прости”,

Я курю, и походу, я снова пьян.

Жить по принципу “Делай, что должен”,

“Расслабляйся — и будь что будет”

Обещал себе, но так сложно,

Когда сердце кого-то любит.

Холостячка покинула дом Рыбака в слезах

На свидании с Андреем Рыбаком выяснился шокирующий факт о том, что участника реалити ждет девушка вне проекта.

Рыбак рассказал, что перед участием в схемках был влюблен в другую девушку, которой пообещал вернуться до финала.

После такого признания Холостячка покинула его дом со слезами на глазах, но перед этим Рыбак попросил выгнать его с проекта.

— Я обещал этой девушке, что уйду до финала. Я не знаю… Единственное правильное решение — это держать свое слово. Но я так этого не хочу, — заявил Андрей.

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Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске

Несмотря на громкий шокирующий скандал с Андреем Рыбаком, проект покинул не он.

Без розы остался Евгений Ковтуненко.

— Ты продолжаешь меня удивлять с каждой встречей. Мне очень нравится твоё стремление к духовному развитию. Ты безумно творческий человек. И при этом целеустремленный в бизнесе. Но на этой неделе мы общались, как приятели, но не влюбленные. Мы с тобой на одной волне, но не романтической, — объяснила свой выбор Холостячка.

Фото: СТБ