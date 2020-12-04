Холостячка 2020: интервью с Андреем Рыбаком — ЭКСКЛЮЗИВ

На телеканале СТБ зрители продолжают наблюдать за развитием отношений между главной героиней Ксенией Мишиной и участниками реалити Холостячка.

Факты ICTV в интервью с одним из участников Андреем Рыбаком обсудили его отношения с Ксенией, мужскую дружбу, а также его предпочтения относительно представительниц прекрасного пола.

Как близкое окружение отнеслось к вашему участию в реалити-шоу?

— Большинство людей не знали, что я участвовал в проекте. А когда он уже вышел на экраны, то по-разному комментировали, но в целом положительно. Много знакомых, с которыми мы до этого давно не общались, начали мне писать и говорить: Классно, мы за тебя! Папа вообще никак не отреагировал, а мама сказала: Хочешь — иди, это твой выбор.

Какие качества Ксении пробудили у вас интерес и чувства?

— Нашему знакомству на первой вечеринке предшествовала история в Instagram. Ксения меня заблокировала, поэтому, идя на проект, я не знал, как она на меня отреагирует. Честно говоря, я даже не ожидал симпатии. Во время нашего общения в соцсети мне показалось, что Ксюше не понравились мои шутки.

Прежде всего мне хотелось выяснить, подходим ли мы с ней друг другу. К тому же до проекта я слышал разные отзывы об этой женщине: кто- то говорил, что очень круто с ней работать и общаться, а кто-то – противоположные вещи. Но с каждой нашей встречей я лишь убеждался, что мы с Ксюшей на одной волне. Она – настоящая.

Какие качества? У нее хорошее чувство юмора, своеобразное конечно, но хорошее. Она очень легка на подъем – быстро подхватывает идеи. С ней интересно. Нам есть о чем поговорить, и у нее немалый background, что тоже – плюс.

Вы вспомнили историю с Instagram. А какие еще были моменты в вашей жизни, когда из-за юмора встревали в какие-то неприятности или неловкие ситуации?

— Неприятности и неловкие ситуации в жизни — это мое кредо (смеется). Однако именно из-за юмора их не так-то и много. Я бы не сказал, что юмор приносил мне дискомфорт в жизни, скорее наоборот — помогал избавиться от неприятностей. В них я больше попадал из-за своей наивности, каких-то комплексов, неуверенности, глупости, а юмор — помогает.

Кстати, насчет комплексов, Вы уже взрослый мужчина, можете посоветовать, как бороться со своими комплексами.

— Тут все индивидуально, нет какой-то волшебной таблетки, которая поможет вам забыть о своих комплексах, нужно их прорабатывать. Самое главное — признаться, что в тебе не так. Я, например, в школе комплексовал, что у меня оттопыренные уши, но я не мог признаться в этом даже самому себе. Главное — перебороть свои комплексы, осознать их и понять, почему они появились. Это первое. А потом уж начать действовать и стараться что-то менять. Самое главное — это принять себя, а ошибки анализировать.

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Какими качествами должна обладать девушка, чтобы зацепить вас с первого взгляда?

— В девушке мне нравится харизма: как она себя ведет, как двигается, как говорит, как смеется. А еще — чувство юмора и самоирония Это очень важно. Если девушка не понимает иронии и сарказма, то это не мой человек.

Я, безусловно, обращаю внимание на внешность. Преимущественно мне нравились брюнетки. Но, как я уже говорил, главное, чтобы девушка была наделена харизмой.

Были ли у Вас опасения выстроить отношения с Ксенией, но не найти подход к Платону?

— Нет! До проекта у меня не было попыток построить отношения с девушками, у которых есть дети. Тем более попыток наладить взаимоотношения с детьми. Но я вообще не опасался и даже не думал, что у меня могут возникнуть трудности.

В дальнейшем, когда мы уже с Платоном познакомились, я понял, что он — довольно активный ребенок, и проблем в общении с ним не может возникать. Я вижу очень много комментариев от женщин по типу: Если мужчина не найдет подход к твоему ребенку, то это не твой мужчина. Для меня это странное утверждение. По моему мнению, на это нужно время. Доверие ребенка возникает не сразу. Главное, чтобы девушка видела, что ее избранник пытается найти подход к ребенку и интересуется ею.

Вы получили первую бутоньерку, первым пошли на индивидуальное свидание. Чувствовали ли Вы превосходство над другими участниками на тот момент, и было ли это поводом расслабиться?

— Да, мне было приятно, что у Ксюши сразу возникла симпатия ко мне. Я чувствовал это. Было ли это поводом расслабиться? Нет! Наоборот. Мне захотелось еще больше включиться и проявлять себя.

Когда произошел первый поцелуй, и не с вами, — сильно расстроились или это было стимулом?

— О первом поцелуе с Сашей я узнал уже после того, какон произошел у меня. Я понимал, что Ксюша до финала никому ничего не обещала на этом проекте, и она имела право проверить, как ей будет с тем или иным человеком. Поэтому у меня не было никакого расстройства или желания все бросить.

Когда девушка не идет на контакт, как вы действуете в таких ситуациях, и о чем думаете в этот момент?

— История Ты меня добивайся, а я пока буду думать — абсолютно не моя. Я не говорю, что девушка должна отвечать такими же методами, как мужчина. То есть, она не должна дарить подарков, звонить первой или куда-то приглашать. У девушек есть свои наборы инструментов, которыми они дают понять, что мужчина ей интересен. Поэтому, если не проявляют симпатии, мне это не подходит. Может кто-то скажет: Ты сдаешься! Но мне просто не интересно ухаживать за девушкой, которая этого не хочет. Я за взаимность в отношениях.

У вас (с Ксюшей) первое свидание было в стиле 50 оттенков серого, а какое у вас отношение к БДСМ?

— Плетки и палки — не совсем мое. Но в целом жесткий подход в интиме мне нравится. При взаимном согласии. И если это в меру, поскольку иногда атрибуты отвлекают.

А сама стилистика? Не знаю… Я достаточно универсален в сексуальном плане. Но какого-то фетиша у меня нет. Не сказал бы, что я большой поклонник кожи и метала в сексе, но иногда можно и попробовать. Но не так фанатично, как главный герой одноименного фильма (смеется).

В целом эксперименты я люблю, но без плеток и без связываний. Хотя…Надо подумать (смеется).

Как вы относитесь к сексу на первом свидании?

— Для меня это нормально, но не первоочередно. Меня часто спрашивают: Предложишь ли ты девушке секс на первом свидании? Я никогда не предлагаю. Если вас влечет друг к другу, есть взаимность, то секс, как и поцелуй, может произойти и на первом свидании. А может и на втором или десятом, если вы продержитесь до тех пор без секса (смеется).

Дружба между мужчиной и женщиной, верите ли вы в это?

— Если взять настоящую мужскую дружбу и попытаться ее спроектировать на женщин, мне кажется, что это невозможно.

Так дружить с девушкой, как ты дружишь с мужчиной, — нереально. У меня очень много приятельниц, но дружбой назвать наше общение не могу.

Почему невозможно дружить, как с мужчинами? Потому что мужчины и женщины внутренне разные. У них разные ощущения, взгляды на жизнь и ситуации. У меня в жизни нет такого примера.

Есть аксиома: мужчины не плачут. Каково Ваше отношение к проявлению эмоций у мужчин?

— Думаю, что это стереотип. Эмоции нужно проявлять, стоит говорить о том, что ты чувствуешь. Понятное дело, что не всегда они уместны, нужно ориентироваться по ситуации. Но бояться — это глупо. Если мужчина хочет выплеснуть свои эмоции, то о них нужно говорить. Так же, как и женщинам. Потому что держание их в себе не приводит ни к чему хорошему.

Люди, у которых всегда все хорошо, наверное, должны скорее пугать окружающих, чем те, кто проявляет эмоции и идет дальше, обдумывая свои поступки.

Как Вы представляете свои идеальные отношения, семью?

— Для меня идеальные отношения — это когда двум людям просто хорошо вместе. Нет никакого критерия. А если вам хорошо в течение длительного времени, почему бы не жениться? Разве что ЗАГС закрыт. (смеется).

Как прошел 6-й выпуск Холостячки