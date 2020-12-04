Александр Ктиторчук: фотограф-педофил или жертва обстоятельств

В конце ноября украинский шоу-бизнес потряс очередной скандал: известного фотографа Александра Ктиторчука задержали по обвинениям в растлении несовершеннолетних моделей.

За несколько дней суд избрал для Ктиторчука меру пресечения, изменив временный домашний арест на содержание под стражей в следственном изоляторе.

Одиозный фотограф, снимавший десятки украинских звезд, может получить реальный срок заключения. Главное о деле Александра Ктиторчука рассказывают Факты ICTV.

Биография Александра Ктиторчука

Александр Ктиторчук родился 27 июля 1964 года в Бердичеве Житомирской области.

Кроме карьеры фотографа, также является преподавателем в Киевской школе фотографии.

Любимым жанром фотохудожника является ню-фотография.

Ктиторчук также попробовал себя и в кино: он снялся в русскоязычном фильме украинского режиссера Евгения Санникова Архимед. Повелитель чисел в 2014 году.

В одном из интервью Ктиторчук заявил, что “спит со многими своими моделями”, худые и высокие женщины выглядят “невкусно”, а труднее всего — фотографировать украинских политиков.

По информации СМИ, Александр Ктиторчук владеет роскошным пассажирским лайнером, который до покупки работал как VIP-теплоход-ресторан.

Эксперты оценили стоимость примерно в 13 млн грн. Отмечается, что Ктиторчук полностью переоборудовал теплоход-ресторан в пассажирское судно.

Женат. По сообщению полиции, имеет собственную квартиру в Вишневом под Киевом.

Соцсети, в частности Instagram, Ктиторчук ведет для того, чтобы делиться с поклонниками своим творчеством.

На его профиль подписано более 6 тыс. человек, а подавляющее большинство снимков — это эротические и детские фотосессии.











Жертва обстоятельств или педофил? Главное о деле фотографа Александра Ктиторчука / 3 фотографии

Педофил или жертва обстоятельств?

Правоохранители наведались в квартиру к Александру Ктиторчуку 25 ноября. В тот же день были проведены обыски по месту работы и в столичной съемной квартире.

Полиция изъяла ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем были направлены на экспертизу.

Сначала суд избрал Ктиторчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, однако после результатов экспертиз его изменили на содержание в СИЗО без права выйти под залог.

Одиозного фотографа обвиняют в развращении и изнасиловании по меньшей мере двух девушек в возрасте 15 и 17 лет.











Жертва обстоятельств или педофил? Главное о деле фотографа Александра Ктиторчука / 3 фотографии

Девушка, представившаяся женой фотографа, также присутствовала на судебном заседании. Вместе с коллегой Ктиторчука, который пообщался с журналистами, они уверены: дело сфабриковано.

По данным следствия, интимные встречи происходили в микроавтобусе, переоборудованном под мини-студию с кроватью. Интересно, что автомобиль Mercedes Vito зарегистрирован на сожительницу Ктиторчука.

На изъятом компьютере правоохранители нашли несколько интимных видео с девушками. Адвокаты подсудимого комментировать дело отказались, зато готовятся к апелляции.

Реакция украинского шоу-бизнеса

Одним из первых в защиту Александра Ктиторчука стал известный продюсер Юрий Фалеса.

Работы фотографа он назвал “яркими шедеврами”, а уголовное дело — “очередным сумасшедшим пиаром”.

Правда, впоследствии Юрий Фалеса удалил свою публикацию.

Новость об обвинении одиозного фотографа с грустью восприняла светская львица и модель Светлана Вольнова.

В интервью одному из интернет-изданий она назвала Александра Ктиторчука “добрым и светлым человеком”.

Интересно, что фотограф познакомился со Светланой на улице, и во время общения предложил ей фотосессию.

— Саша — это человек, который снял первое фото на мою первую обложку, после чего я стала моделью. Ничего не могу сказать о нем плохого. Наверное, его сгубила любовь к женской красоте, которую он всегда выслеживал, высматривал.

Фотоработы Александра Ктиторчука часто украшали фойе столичного театра имени Ивана Франко.

Один из актеров театра, Остап Ступка, в комментариях журналистам поделился удивлением по поводу обвиненияй фотографа.

— Это прекрасный человек. Действительно, наш театр с ним сотрудничал. От того, что сейчас происходит, я немного шокирован, честно говоря.

Известная украинская актриса Ольга Сумская отметила, что не знает никаких деталей, но такое серьезное дело ее поразило.

— Я видела, что у него снимаются юные девушки, и еще тогда подумала, как же они соглашаются. А тут он снимал порно с несовершеннолетними. Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается просто.

#ЖертвыКтитора

Через несколько дней после задержания Александра Ктиторчука в Facebook появилась публикация, где девушка признается в том, что стала жертвой изнасилования.

Этой девушкой была Светлана Коваль — участница известного в 2000-х украинского шоу Шанс.Model.Ua, где Александр Ктиторчук работал фотографом.

Откровенный текст Светланы вызвал неоднозначную реакцию в комментариях: от сочувствия до обвинений в клевете на фотохудожника.

— Верила в его искренность и в собственную красоту. Помню, как он и меня начал уговаривать снять кофту и бюстгальтер. Рассказывал, что когда-то я буду благодарной за это. Помню его манипуляции и давление. Думала о возможных путях бегства. Он хотел прикасаться к груди, это было мерзко, я пыталась отстраниться, а он сказал: Как уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?

Также Светлана Коваль предложила специальный хэштег #ЖертвыКтитора и призвала жертв насилия делиться своими историями.

Не меньший резонанс в обществе вызвал сюжет Надзвичайних новин на канале ICTV, где журналистам удалось пообщаться с матерью одной из девушек, фигурирующих в деле Ктиторчука.

Женщина рассказала, что с ее 15-летней дочкой фотограф познакомился прямо на улице. Мужчина дал ей свою визитку и пригласил на съемку, представившись известным фотохудожником.

— Он говорил, какая она фотогеничная, но во время съемки происходило развращение: он просил ласкать его.

Журналистам удалось выяснить, что Александр Ктиторчук также был известен своим хамством: некоторые модели выбегали из студии в слезах.

Но сам фотограф объяснял это тем, что знает методику, как высвободить эмоции женщины, чтобы вышли удачные снимки.

Что будет дальше

Следствие по делу Александра Ктиторчука продолжается, а сам фотограф находится в СИЗО.

Пока украинские звезды, которые еще недавно были в топ-списке его клиентов, отказываются комментировать дело, соцсети успели осудить Ктиторчука за издевательства над юными девушками.

В одном из интервью фотограф сказал, что раздеть модель — это не самоцель, ведь если она ему доверяет, то сделает это сама.

Неизвестно, насколько затянется судебное рассмотрение дела, однако пострадавшие девушки будут ждать справедливого приговора для Александра Ктиторчука.

Фото: Фотошкола Александра Ктиторчука, Нацполиция, МВД, Dreamstime