Пистолет Джеймса Бонда продали за более $250 тыс.

Пистолет агента Джеймса Бонда в киноленте Доктор Ноу 1962 года купили на аукционе за $256 тыс. Начальная стоимость по оценкам одного из аукционных домов составляла от $150 до $200 тыс.

Речь идет про оружие Walther PP. Фанаты ленты знают, что Джеймс Бонд в исполнении актера Шона Коннери поменял Beretta на Walther PP.

Руководство Mи-6 предполагало, что пистолет Beretta в очередной раз заклинит во время съемок. После того Walther стал культовым ружьем Джеймса Бонда.

На аукционе купили и стойку для оружия, которую использовал актер Шон Коннери во время своего первого появления в роли суперагента. За нее заплатили более $250 тыс.

Из дополнительных реквизитов продали шлем, который носил актер Том Круз в фильме Лучший Стрелок ($108 тыс.). Фуражку из роли офицера в исполнении Круза в киноленте Несколько хороших парней оценили в сумму более $9 тыс.

За каскадный меч Катана, которым пользовался Брюс Уиллис в Криминальном чтиве, выручили более $35 тыс., что в 35 раз превысило первоначальную оценку в $1 500 тыс.

Шон Коннери умер: звезда Джеймса Бонда ушел из жизни в 90 лет

31 октября Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шон был первой звездой, сыгравшей роль агента 007 на большом экране в фильме 1962 года Доктор Ноу, а затем снялся еще в семи популярных фильмах.

За десятилетия своей актерской карьеры Коннери выиграл Оскар, две премии BAFTA и три Золотых глобуса.

Источник: The Hollywood Reporter