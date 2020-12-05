PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Юлія Захарченко |

Пистолет Джеймса Бонда продали за более $250 тыс.

Пистолет агента Джеймса Бонда в киноленте Доктор Ноу 1962 года купили на аукционе за $256 тыс. Начальная стоимость по оценкам одного из аукционных домов составляла от $150 до $200 тыс.

Речь идет про оружие Walther PP. Фанаты ленты знают, что Джеймс Бонд в исполнении актера Шона Коннери поменял Beretta на Walther PP.

Руководство Mи-6 предполагало, что пистолет Beretta в очередной раз заклинит во время съемок. После того Walther стал культовым ружьем Джеймса Бонда.

На аукционе купили и стойку для оружия, которую использовал актер Шон Коннери во время своего первого появления в роли суперагента. За нее заплатили более $250 тыс.

Из дополнительных реквизитов продали шлем, который носил актер Том Круз в фильме Лучший Стрелок ($108 тыс.). Фуражку из роли офицера в исполнении Круза в киноленте Несколько хороших парней оценили в сумму более $9 тыс.

За каскадный меч Катана, которым пользовался Брюс Уиллис в Криминальном чтиве, выручили более $35 тыс., что в 35 раз превысило первоначальную оценку в $1 500 тыс.

Читайте: Том Круз прилетел во Львов Брюс Уиллис на бое Кличко (фото) Это была не жизнь: чем болел Шон Коннери перед смертью

Шон Коннери умер: звезда Джеймса Бонда ушел из жизни в 90 лет

31 октября Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Печальную новость подтвердила его семья.

Шон был первой звездой, сыгравшей роль агента 007 на большом экране в фильме 1962 года Доктор Ноу, а затем снялся еще в семи популярных фильмах.

За десятилетия своей актерской карьеры Коннери выиграл Оскар, две премии BAFTA и три Золотых глобуса.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка