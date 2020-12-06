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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Смешно выглядите: Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года

Популярная певица Ани Лорак опубликовала фотографии с российской Песни года.

42-летняя артистка появилась на записи концерта в сверкающем костюме, который состоял из блейзера и леггинсов со стразами.

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— Помню маленькой девочкой, я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна, — отметила Ани Лорак.

 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на наряд. Были те, кто писал, что образ потрясающий, но было много и тех, кто нелицеприятно отозвался о нем.

— Что за убогий костюм? Кто вам наряды подбирает? Кошмарные просто, Образ не очень, Самый ужасный образ, Вам не идет такой наряд, смешно выглядите, Что же вы собой делаете? Становитесь резиновой, — пишут пользователи в сети.

  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
  • Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)
Смешно выглядите: Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года / 5 фотографий

Ани Лорак — Страдаем и любим

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает в Москве, представила новый клип на песню Страдаем и любим. Ролик исполнительница опубликовала на своем Youtube-канале.

В клипе также снялись Артур Данияров, Даня Андрущук, Наталья Белозерова, Эм Майя, Максим Гвоздев, Алла Гутникова, Анна Васильева, Эритье Уянзе, Виктория Разинкова и Никита Мартынов.

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