Ани Лорак нарвалась на хейт из-за образа на Песне года (ФОТО)

Популярная певица Ани Лорак опубликовала фотографии с российской Песни года.

42-летняя артистка появилась на записи концерта в сверкающем костюме, который состоял из блейзера и леггинсов со стразами.

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— Помню маленькой девочкой, я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна, — отметила Ани Лорак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на наряд. Были те, кто писал, что образ потрясающий, но было много и тех, кто нелицеприятно отозвался о нем.

— Что за убогий костюм? Кто вам наряды подбирает? Кошмарные просто, Образ не очень, Самый ужасный образ, Вам не идет такой наряд, смешно выглядите, Что же вы собой делаете? Становитесь резиновой, — пишут пользователи в сети.



















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