Популярная певица Ани Лорак опубликовала фотографии с российской Песни года.

42-летняя артистка появилась на записи концерта в сверкающем костюме, который состоял из блейзера и леггинсов со стразами.

Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на наряд. Были те, кто писал, что образ потрясающий, но было много и тех, кто нелицеприятно отозвался о нем.

Фото: sofiarotaru.official