Украинская певица София Ротару выступила на премии Песня года в России.
Ротару исполнила две песни: Червона рута и Сердце размером с солнце. После выступления певица раздавала автографы.
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Ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявлял, что гонорара за выступление певица не получит.
— У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, — отметил Лавров.
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Ани Лорак на Песне года
Популярная певица Ани Лорак опубликовала фотографии с российской Песни года.
42-летняя артистка появилась на записи концерта в сверкающем костюме, который состоял из блейзера и леггинсов со стразами.
Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на наряд. Были те, кто писал, что образ потрясающий, но было много и тех, кто нелицеприятно отозвался о нем.
Фото: sofiarotaru.official