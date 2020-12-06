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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Во имя дружбы: София Ротару выступила в РФ на Песне года

Украинская певица София Ротару выступила на премии Песня года в России.

Ротару исполнила две песни: Червона рута и Сердце размером с солнце. После выступления певица раздавала автографы.

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Ранее концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявлял, что гонорара за выступление певица не получит.

— У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, — отметил Лавров.

 

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Публикация от СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU (@sofiarotaru_fan)

Ани Лорак на Песне года

Популярная певица Ани Лорак опубликовала фотографии с российской Песни года.

42-летняя артистка появилась на записи концерта в сверкающем костюме, который состоял из блейзера и леггинсов со стразами.

Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на наряд. Были те, кто писал, что образ потрясающий, но было много и тех, кто нелицеприятно отозвался о нем.

Фото: sofiarotaru.official

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