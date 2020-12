Скандальная рэп-исполнительница Карди Би ошеломила своих поклонников желанием приобрести дизайнерский сумку стоимостью $88 тыс. в разгар пандемии.

Певица спросила у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ей потратить эти деньги на сумку, после чего получила уйму осуждения от своих фанатов. Пользователи раскритиковали желание певицы тратить столько денег на материальные товары, в то время как многие испытывают финансовые трудности в условиях пендемии.

Should I spend 88K for this damn purse ? Omggg it’s tempting ????????????

Однако Карди Би отказалась чувствовать вину за свое желание приобрести дорогостоящий аксессуар.

Получив критику за свои твиты, она напомнила хейтерам о своей благотворительной деятельности.

Исполнительница опубликовала в Twitter скриншоты статей, в которых упоминалось, как она тратила свои деньги на благотворительность в этом году. Она напомнила своим подписчикам о том, как пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом, а также приобрела 20 тысяч пищевых добавок для медицинского персонала в районе Нью-Йорка во время пандемии.

Также она напомнила, как подарила своим фанатам $1 млн через приложение CashApp.

Тем не менее ее продолжали критиковать.

Затем она написала в Тwitter, что у нее есть родственники, которым она помогает в период пандемии.

После этого многие фанаты поддержали исполнительницу.

Позже Карди Би опубликовала твит, где спросила, стоит ли ей показать свою сумку.

Sooooooo……do ya want me to show ya the purse ? ????????????

— iamcardib (@iamcardib) December 7, 2020