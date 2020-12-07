Скандальная рэп-исполнительница Карди Би ошеломила своих поклонников желанием приобрести дизайнерский сумку стоимостью $88 тыс. в разгар пандемии.
Певица спросила у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ей потратить эти деньги на сумку, после чего получила уйму осуждения от своих фанатов. Пользователи раскритиковали желание певицы тратить столько денег на материальные товары, в то время как многие испытывают финансовые трудности в условиях пендемии.
Should I spend 88K for this damn purse ? Omggg it’s tempting ????????????
— iamcardib (@iamcardib) December 6, 2020
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Однако Карди Би отказалась чувствовать вину за свое желание приобрести дорогостоящий аксессуар.
Получив критику за свои твиты, она напомнила хейтерам о своей благотворительной деятельности.
Исполнительница опубликовала в Twitter скриншоты статей, в которых упоминалось, как она тратила свои деньги на благотворительность в этом году. Она напомнила своим подписчикам о том, как пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом, а также приобрела 20 тысяч пищевых добавок для медицинского персонала в районе Нью-Йорка во время пандемии.
Также она напомнила, как подарила своим фанатам $1 млн через приложение CashApp.
Тем не менее ее продолжали критиковать.
Затем она написала в Тwitter, что у нее есть родственники, которым она помогает в период пандемии.
— Если бы я хотела пустить пыль в глаза, могла бы просто ограничиться какими-то подачками, — добавила исполнительница.
Я уже пожертвовала $2 млн в этом году и делаю что-то особенное в другой стране, что будет сделано в следующем году. Что вы пожертвовали? — спросила Карди Би у своих подписчиков.
После этого многие фанаты поддержали исполнительницу.
Позже Карди Би опубликовала твит, где спросила, стоит ли ей показать свою сумку.
Sooooooo……do ya want me to show ya the purse ? ????????????
— iamcardib (@iamcardib) December 7, 2020
Лучший трек в стиле рэп — WAP (Cardi B и Megan Thee Stallion)
22 ноября во Лос-Анджелесе (США) состоялась ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2020.
На ней рэп-исполнительца Cardi B победила в номинации Лучший трек в стиле рэп со своей песней WAP.