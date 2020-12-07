Кибербуллинг, Первые ласточки и соцсеть Likee — интервью с Анастасией Дьяковой

14 декабря на Новом канале стартует премьера сериала Первые ласточки. Zависимые.

Первый сезон сериала получил большую популярность среди украинской аудитории, поэтому Факты ICTV пообщались с координатором программ по защите детей от насилия Офиса Уполномоченного по правам ребенка и основательницей образовательного проекта # Stop_sexтинг Анастасией Дьяковой.

Спикер рассказала о кибербуллинге, сексуальном насилии онлайн и способах ограждения детей от преступников в интернете.

— Стоит ли устанавливать родительский контроль на телефоне ребенка?

— Для детей дошкольного возраста родительский контроль обязателен, поскольку он позволяет фильтровать контент, который потребляет ваш ребенок.

Для этого можно настроить безопасный поиск в браузере и установить приложения контроля, например Google Kids и YouTube Rids.

— Может ли это повлиять на доверие между родителями и детьми?

— Детям необходимо все объяснять. Для них это должно стать правилом. Они могут использовать гаджеты только в том случае, если там установлен родительский контроль.

Нужно доказать, что это мера безопасности, а не ограничение их пространства.

С маленькими детьми в этом плане легче, а вот когда ребенок становится подростком, это может не сработать.

— Как правильно доносить эту информацию подросткам, ведь они часто считают, что для них это уже не актуально?

— Одним из наилучших способов является сближение с подростками. Например, родители могут смотреть вместе с ними сериалы, в которых освещаются проблемы подростков..

Именно поэтому я очень рада, что мы можем сотрудничать с сериалом Первые ласточки. Zависимые.

Такой способ будет полезен как родителям, так и детям. Сериалы демонстрируют реальные проблемы и истории героев. Таким образом родители смогут лучше понять актуальные проблемы подростков, а школьники сопоставить свои проблемы и найти из них разные выходы.

Пример — это всегда лучшее обучение.

— Что делать, если ваш ребенок сам стал заниматься кибербуллингом?

— Если вы узнали, что ваш ребенок стал заниматься кибербуллингом, не стоит винить себя и ребенка. Нужно понимать, что это не делает вас плохими родителями.

Можно позвонить на линию поддержки 1535, чтобы получить больше информации и понять, что можно сделать.

С ребенком не стоит разговаривать с позиции взрослого и обвинять его. Следует создать для него пространство, в котором он сможет рассказать причину своих поступков.

Возможно, вашего ребенка избили в школе, и чтобы защитить себя, он начал заниматься кибербуллингом. Среди других причин — ему может не хватать внимания, поддержки и любви.

Надо понимать, что проблема не только в ребенке.

Довольно часто, когда ребенок обижает других, он сам таит обиду. Ситуация с кибербуллингом никогда не бывает однобокой. Потом ребенку нужно объяснить, что его поступки могут повлиять на жизни других людей.

То, что одному кажется просто шуткой, для другого может стать концом света.

Одним из последствий кибербуллинга может стать чье-то самоубийство.

И последнее, что нужно применить, это разговор об ответственности за свои поступки и возможных последствиях. Травля в интернете является административным нарушением закона.

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— Могут ли соцсети, такие как Like или Tik Tok, стать площадкой для различных манипуляций педофилов?

— Конечно могут. Эти вопросы объясняют важность общения родителей с детьми в любом возрасте. С ними надо разговаривать и объяснять, что любая публикация в интернете там и остается. Ребенок должен понимать, что весь опубликованный контент можно загрузить и при желании использовать против человека.

По поводу детского контента в соцсети Like, важно понимать, что дети снимают довольно откровенные видео на основе того, что они уже где-то видели. Это могут быть клипы, видео в Instagram и других соцсетях.

Детям следует доносить ценности в легкой форме. Например, писательница Ира Бова создала книгу Хаппи и ее суперсила специально для освещения этой тематики.

Автор создала историю о черепашке Хаппи, и на ее примере показала, что нужно делать, если кто-то заставляет делать то, чего не хочешь, или требует интимные фото.

— Какую опасность несут в себе видео, опубликованные детьми в интернете?

— С помощью видео любой может отследить место жительства или учебы через геолокацию. Детям необходимо объяснять это и просить не использовать эту функцию.

Ребенок должен помнить, что только он решает, как и с кем будет происходить его коммуникация в интернете.

Буллинг в интернете

В Украине провели исследование относительно буллинга в интернете среди детей. В ходе опроса было выявлено, что каждый пятый подросток страдает от издевательств в интернете.

Большинство обращений по кибербуллингу поступает из Киевской области, жертвами преимущественно становятся девочки.

Образовательный проект # stop _ sexтинг создан для защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации в интернете. Целью платформы является распространение информации о сексуальных угрозах для детей в интернете.

Проект создал Правительственную консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете.

Для получения консультации необходимо позвонить — 1 545 (далее выбрать 3). Осуществлять звонки на линию можно круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Специалисты линии предоставляют консультации и повышают уровень осведомленности детей, родителей, специалистов, работающих в контакте с детьми по предупреждению и реагированию на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете.

Позвонить и получить консультацию может каждый, кто интересуется вопросами защищенности ребенка в интернете.