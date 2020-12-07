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Юлія Захарченко |

Младше на 22 года: Мэттью Перри впервые показал свою невесту

Известный актер, сыгравший роль Чендлера Бинга в легендарном сериале Друзья, 51-летний Мэттью Перри впервые показал фото молодой невесты.

Перри со своей девушкой Молли Гервиц встречались с 2018 года, а потом решили пожениться.

— Я решил жениться. Все это время я встречался с лучшей женщиной на планете, — поделился актер.

Известно, что девушка работает литературным менеджером.

Будущая жена актера работает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в известной развлекательной компании, которая предоставляет полный спектр услуг по производству, поиску финансов и реализации кинолент.

 

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Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Деталей относительно даты празднования и приглашенных гостей актер решил не разглашать. Ранее были слухи о том, что пара разошлась, однако они оказались ложными.

Недавно 51-летний актер Мэттью Перри решил впервые жениться. Он сделал предложение 29-летней Молли Гервиц, и она согласилась. Свою невесту актер называет лучшей женщиной на планете.

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Без нижнего белья: Мэттью Перри показал свое хобби на карантине

Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в Друзьях, поделился результатами своего нового карантинного хобби – выпекания.

Звезда комедийного сериала опубликовал фотографию своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что выпекал его без трусов.

Фото: Мэттью Перри

Фото: Dreamstime

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