Известный актер, сыгравший роль Чендлера Бинга в легендарном сериале Друзья, 51-летний Мэттью Перри впервые показал фото молодой невесты.
Перри со своей девушкой Молли Гервиц встречались с 2018 года, а потом решили пожениться.
— Я решил жениться. Все это время я встречался с лучшей женщиной на планете, — поделился актер.
Известно, что девушка работает литературным менеджером.
Будущая жена актера работает в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в известной развлекательной компании, которая предоставляет полный спектр услуг по производству, поиску финансов и реализации кинолент.
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Деталей относительно даты празднования и приглашенных гостей актер решил не разглашать. Ранее были слухи о том, что пара разошлась, однако они оказались ложными.
Недавно 51-летний актер Мэттью Перри решил впервые жениться. Он сделал предложение 29-летней Молли Гервиц, и она согласилась. Свою невесту актер называет лучшей женщиной на планете.Читайте: Мэттью Макконахи заявил о политических амбициях Вслед за Энистон: звезда Друзей Мэттью Перри завел страницу в Instagram Фото полностью обнаженной Энистон продают ради борьбы с Covid-19
Без нижнего белья: Мэттью Перри показал свое хобби на карантине
Актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера в Друзьях, поделился результатами своего нового карантинного хобби – выпекания.
Звезда комедийного сериала опубликовал фотографию своего свежеприготовленного печенья. При этом Перри утверждает, что выпекал его без трусов.
Фото: Мэттью Перри