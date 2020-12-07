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Факты / Шоу-бизнес
Наташа Тарчевська |

Рената Литвинова заболела коронавирусом

Известная российская актриса Рената Литвинова заболела коронавирусом.

Об этом она призналась в своем Instagram.

— Едва завершив монтаж разговоров, как важно беречь друг друга, я тут же заболела Covid-19.

53-летняя актриса отметила, что теперь боится за жизнь всех близких людей пожилого возраста, ведь часто остаются один на один с опасной болезнью.

Рената Литвинова работала над серией интервью в видео-формате с известными артистами, обычными врачами, учителями и близкими людьми. Темой разговора является пандемия Covid-19 и как каждый из героев видео подстроились под новые реалии жизни.

Источник: renatalitvinovaofficiall

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