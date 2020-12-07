Известная поп-певица Майли Сайрус рассказала о своей личной жизни и поделилась тем, как практиковала безопасный секс во время пандемии коронавируса.

Летом Сайрус рассталась с автралийским музыкантом Коди Симпсоном после 10 месяцев отношений. После разрыва Майли старается не контактировать с людьми и рекомендует так делать остальным.

— Это действительно трудное время для любых свиданий или встреч с людьми, — сказала Майли Сайрус.

Она раскритиковала людей, которые не придерживаются ограничительных противоэпидемических мер.

— Я определенно не собираюсь совершать безответственные поступки по отношению к себе или другим людям. Это смешно для тех, кто не придерживается мер безопасности, — добавила Майли Сайрус.

Поп-звезда внимательно следит за своим здоровьем. В частности, Майли Сайрус советует заниматься сексом со своим любимым человеком по FaceTime.

— Я много занимаюсь сексом по FaceTime — это самый безопасный секс. Я не заболею Covid-19, — сказал 28-летняя певица.

Я сделала все сама: Холли Берри рассказала об оргазме в 11 лет

Голливудская актриса Холли Берри рассказала подписчикам о своем сексуальном опыте. Кинозвезда призналась, что первый оргазм она чувствовала еще в детстве, когда ей было 11 лет. Берри поделилась этой информацией в социальных сетях, во время общения с фанатами. Она говорила о сексе со своей подругой Линдси Флорес, которая спросила актрису об оргазме.

Источник: Metro