Загадочная смерть Элвиса Пресли: конфликты с Beatles, работа на ЦРУ и судьба потомков

Парень с ангельским лицом, сладким голосом и почти всегда с гитарой в руках. За свои 42 года Элвис Пресли успел выпустить сотню синглов, сыграть в 31 фильме и даже несколько лет отслужить в танковых войсках.

Вся его жизнь прошла в свете софитов, и лишь смерть окутана тайнами, которые до сих пор разгадывают преданные фанаты. А может король рок-н-ролла все же жив?

Путь к славе

С детства он поет в церковном хоре и осваивает гитару, с удовольствием исполняет кантри. В начале 50-х Пресли еще работает водителем грузовика, а на прослушиваниях слышит отказы и даже критику об отсутствии у себя вокальных данных.

И только в 1954 году, когда будущий король, импровизируя, впервые объединит стили кантри и блюз, он создаст новое течение – рокабилли, которое взорвет чарты после первой же трансляции по радио. Благодаря мощному тембру голоса певцу даже придется доказывать, что он не афроамериканец.

— Известные всем поклонникам движения Элвиса на сцене, которые считали непристойными, фривольными и слишком смелыми, на самом деле имеют интересную историю. В своих ранних выступлениях Элвис очень нервничал, и у него дрожали колени. В определенный момент он просто решил интегрировать эту дрожь в свои танцы. Так и родился эксклюзивный сценический стиль, — рассказывает американист Питер Залмаев, который в подростковом возрасте был фанатом певца.

Необычные движения под новую музыку вызывают эффект разорвавшейся бомбы, которая накрыла вначале Северную Америку, а затем и Европу. Даже кабальный контракт, по которому тогда он получал лишь 5% прибыли от собственных песен, за три года позволяет певцу заработать на собственный шикарный особняк Грейсленд в Мемфисе, где Элвис прожил почти всю жизнь.

— Это так называемый стиль колониального возрождения, но дело в том, что Элвис, купив дом за $100 тыс., вложил еще $600 тыс., полностью изменив его. Огромные деньги по тем временам! В моду только вошли яркие цвета, начиналась эпоха хиппи. Внутренняя отделка Грейсленда — до сих пор неистовый китч. Есть, например, очень яркая комната Jungle room (комната джунглей, — Ред.), внутри которой находится водопад, — делится собственными впечатлениями от посещения дома Залмаев.







Загадочная смерть Элвиса Пресли: конфликты с Beatles, работа на ЦРУ и судьба потомков / 2 фотографии

Но уже через год король покинет свой дворец, чтобы стать обычным танкистом. На пике славы Элвис пойдет в армию, где будет служить в третьей танковой дивизии. Там он и встретит будущую жену Присциллу, дочь одного из офицеров.

Конфликт с The Beatles, а также был ли Элвис Пресли шпионом ЦРУ?

Драйвовые 60-е после увольнения из армии певец встретит в Голливуде. Многочисленные музыкальные комедии будут снимать бешеными темпами, по три в год. Поэтому критики часто будут говорить о безвкусице, а поклонники, наоборот, делать рекордные кассовые сборы в кинотеатрах.

Однако музыкальное творчество в этот период буксует, слушатели не хотят покупать песни из мюзиклов. На первые места чартов врываются конкуренты из британского Ливерпуля — молодые и горячие — группа The Beatles.

— Несколько лет назад ФБР открыло архивы, касающиеся Элвиса. Там нашли много интересного, например, письмо Пресли к президенту Никсону, где он обвиняет The Beatles в том, что группа плохо влияет на молодежь. Мол, их нужно запретить за антиамериканскую и антивоенную политику. Особенно он ругал Леннона, — утверждает украино-американский историк Сергей Жук, преподающий в Пенсильванском университете и изучавший обнародованные ФБР файлы.

Он все же встретится с Никсоном в 1970 году, однако этой встрече будет предшествовать еще одно письмо, которое певец надиктует своему помощнику в самолете, направляющемся в Вашингтон. Король рок-н-ролла, который к тому времени будет наркозависимым и переживет даже кому, вдруг выразит желание бороться с наркотиками.

— В письме он просит зачислить его в агенты ФБР под прозвищем полковник Берроуз. Пресли пишет, что уважает Федеральное бюро расследований, что он — патриот, ненавидит коммунизм и хочет бороться с наркоторговлей. А также что, на всякий случай, имеет для этого секретную конспиративную квартиру в Теннесси и даже купил пистолет. Звучит немного безумно, и ему, конечно, не дали такого шанса, — комментирует Жук.

Пристрастие к наркотикам он сменит на зависимость от успокоительных препаратов, которые из-за бессонницы будет принимать двойными дозами. Однако 16 августа 1977 года его сердце не выдержит.

Тело Пресли найдут в ванной комнате его поместья Грейсленд, на территории которого в конце концов и перезахоронят певца, ведь на кладбище фанаты несколько раз попытаются откопать его, чтобы убедиться, что умер именно он.

Трагическая история потомков короля

Наследие в $100 млн в конце концов получила единственная законная дочь певца Лиза-Мария Пресли. Однако 12 лет назад у нее вдруг появилась конкурентка из Швеции, тоже девушка по имени Лиза — правда, Йохансен.

— В 1998 году вышла книга, в которой девушка по имени Лиза выдавала себя за официальную наследницу умершего Элвиса Пресли и утверждала, что имеет все права на так называемое наследство по памяти. Объясняла она это тем, что ее скрывали в течение более чем 20 лет в другой стране, якобы с целью ее личной безопасности, — комментирует дело адвокат Иван Либерман.

Суд обязал новоявленную дочь пройти тест ДНК на отцовство. Сначала она отказалась, но потом согласилась. И вдруг нашумевшая история просто исчезает со страниц таблоидов! Объяснением этому могут быть тайные переговоры с семьей, анализирует Либерман:

— Не исключаю, что могли быть определенные договоренности, заключенные мировые соглашения для того, чтобы урегулировать этот вопрос с возможностью даже финансовой компенсации.

Однако этим летом в семье произошла трагическая история. Внук певца был найден в собственном доме с огнестрельным ранением. Официальная версия — Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством. Ему было всего 27 лет.

Элвис жив?

А как погиб сам певец? Официальная версия — не выдержало сердце. Однако тайны, которыми окутана его смерть, порождают теории о том, что он может быть жив. Отчет врачей по его вскрытию был засекречен на долгие годы. Ванная, в которой нашли его тело, не доступна для посещения, хотя из дома давно сделали музей.

Ходит легенда и о том, что после смерти певца видели сотни людей в аэропорту Мемфиса. Одному из фанатов он даже дал автограф, идентичность которого впоследствии подтвердили графологи.

А после обнародования документов ФБР любознательные фанаты рассматривают еще одну версию. Пресли таки стал агентом и даже раскрыл одно из громких дел, после чего мог стать участником программы защиты свидетелей и, скорее всего, был не против, потому что устал от славы. В доказательство предоставляют вот это фото.

Мужчина с седыми волосами и бородой, глаза которого закрывают очки, сфотографирован в Грейсленде 8 января 2017 в день рождения певца, который стал и днем его памяти. Утверждают, что он пришел туда лично в свои 82 года.

Скептики же, в противовес этой теории, говорят, что любовь фанатов к Элвису до сих пор настолько сильна, что сколько бы ни прошло лет после его смерти, многим из них просто трудно сказать Прощай! кумиру своей молодости.