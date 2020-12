5 главных фильмов, не вышедших в 2020 году

2020 год стал сокрушительным для многих индустрий. Кино также оказалось в числе жертв. При закрытых кинотеатрах в половине стран мира выпускать дорогие ленты стало просто невыгодно.

Главным храбрецом оказалась студия Warner Bros., выпустившая Тенет Кристофера Нолана в разгар пандемии. Но если посмотреть на топ-10 картин по кассовым сборам 2020 года, Тенет сиротски расположился среди фильмов, вышедших до глобального локдауна.

Со сборами в размере почти 360 млн долларов лента Кристофера Нолана занимает четвертую строчку, опередив Соника с 320 млн долларов и уступив третьей части Плохих парней с 426 млн. В прежние времена творение Нолана легко бы положило конкурентов на лопатки, собрав вдвое большую кассу.

Пожалуй, горький опыт Warner Bros. стал последней каплей, после чего эта студия и другие мейджоры решили отложить все свои большие премьеры. Потому 2020 год войдет в историю как один из самых бедных на блокбастеры. Например, впервые за десятилетие в кино не покажут ни одного проекта по комиксам Marvel.

Но не стоит огорчаться, мы подготовили для вас подборку из пяти фильмов, которых обязательно стоит дождаться, а также рекомендуем им альтернативы, способные скрасить новогодние праздники.

Дюна/ Dune

Одной из главных премьер 2020 года должна была стать Дюна Дени Вильнева по одноименному роману Фрэнка Герберта. После провальной адаптации Дэвида Линча в 1984 году культовый первоисточник использовали только для сериалов. Вильнев же получил от Warner Bros. карт-бланш на двухсерийный блокбастер с бюджетом первой части около 200 млн долларов.

Дюна выглядит очень рискованным проектом, учитывая неважные сборы фантастических фильмов в последние годы. Вспомните хотя бы предыдущую картину Вильнева Бегущий по лезвию 2049 с его 259 млн сборов. Так что ее перенос с ноября на декабрь 2020-го, а потом и вовсе – на 1 октября 2021-го выглядит более чем резонным.

Вильнев, известный по фильмам Пленницы и Прибытие, назвал Дюну своим самым масштабным проектом. Дождаться его версии революции на далекой планете Арракис точно стоит, ведь этот режиссер создает прекрасные образы на экране. Ну а пока предлагаем насладиться в качестве альтернативы Властелином колец от Питера Джексона.

Джексон, как и Вильнев, родом не из Соединенных Штатов. Трилогия Властелин колец стала его золотым билетом в кино, которым он воспользовался просто мастерски, поставив масштабную фэнтези-сказку, да еще и снятую на его родине – Новой Зеландии.

Оба фильма – экранизации фантастических бестселлеров. Если в Дюне главный герой – молодой юноша Пол Атрейдес – поднимает восстание против могущественной империи, то во Властелине колец нам предлагают историю маленького хоббита, бросившего вызов силам тьмы.

А помог ему в этом старик с белой бородой. Пожалуй, лучшей фантастики на Новый год не сыскать. Истинным фанатам рекомендуем режиссерскую версию трилогии общей продолжительностью двенадцать часов.

007: Не время умирать / Bond 25: No Time to Die

Главный шпион с лицензией на убийство не раз спасал мир на экране, но перед коронавирусом не устоял. В результате 25-й фильм о Джеймсе Бонде вместо апреля 2020-го выйдет в прокат в апреле 2021-го.

Роль Бонда в пятый и, скорее всего, в последний раз сыграет Дэниел Крейг. Антагонистом выступит звезда Богемной рапсодии и сериала Мистер Робот Рами Малек. Также мы снова встретимся со злодеем прошлой части в исполнении Кристофа Вальца.

Снял же картину Кэри Фукунага, известный по экранизации Джейн Эйр и сериалу Настоящий детектив.

Интерес новый Бонд вызвал не только тем, что завершит серию из четырех сюжетно связанных фильмов с Крейгом в главной роли. В пятой части, пока Бонд отдыхает на пенсии на Ямайке, лицензию на убийство получает Номи – первая в истории серии женщина-агент два нуля.

Это вызвало немалый переполох в рядах фанатов серии. Лашана Линч, сыгравшая Номи, даже была вынуждена на пару месяцев уйти из соцсетей, чтобы оградить себя от шквала критики.

В ожидании ленты Не время умирать рекомендуем вернуться к истокам и посмотреть третий фильм франшизы – Голдфингер.

Во-первых, потому что это лучший Бонд среди исполненных Шоном Коннери. Актер умер в октябре 2020-го в возрасте 90 лет, почему бы не вспомнить, за что его считали секс-символом не одно десятилетие.

Во-вторых, сегодня сюжет о миллиардере, который крадет деньги не уходом от налогов, а просто грабежом хранилища Форт-Нокс, выглядит как рождественская сказка.

Французский вестник / The French Dispatch

Уэс Андерсон – настоящий маэстро визуального искусства. Не важно за что он берется, ромком Королевство полной луны, криминальную комедию Отель Гранд Будапешт или вовсе кукольную мультипликационную драму Остров собак, выходит неизменно увлекательно и жизнеутверждающее.

Его десятый по счету фильм рассказывает о редакции вымышленного американского еженедельника Французский вестник, приложение к газете Либерти, Канзас Ивнинг Сан.

Многие персонажи и события фильма Андерсона имеют реальных прототипов. Например, в юности режиссер очень любил журнал The New Yorker, потому образ главного редактора Французского вестника в исполнении Билла Мюррея списан с сооснователя The New Yorker Гарольда Росса.

Драмеди Французский вестник — это трибьют журналистам, как авангарду свободы слова и демократии. Андерсон собрал воистину звездный каст, включающий Тильду Суинтон, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе и Бенисио Дель Торо. В эпизодах мы увидим и любимцев Уэса: Лива Шрайбера, Эдварда Нортона, Уиллема Дефо и Сиршу Ронан.

Премьера фильма должна была состояться на Каннском кинофестивале 2020 года, а выход в широкий прокат – в июле текущего года. Теперь же говорят о премьере в Каннах в следующем году, и не называют точную дату старта проката.

В ожидании нового творения Андерсона рекомендуем посмотреть классику 1953 года Римские каникулы – фильм Уильяма Уайлера по сценарию Далтона Трамбо с Грегори Пеком и Одри Хепберн в главных ролях.

Эта комедия повествует о романе американского корреспондента и европейской девушки, случайно встретившихся в Риме. Главная интрига в том, что девушка оказывается принцессой, ради материала о которой юношу и командировали в Европу.

Фильм Римские каникулы знаменателен тем, что принес Оскар Одри Хепберн, превративший ее в звезду Голливуда, а также Далтону Трамбо, который из-за обвинения в симпатии к коммунистам так и не был удостоен награды при жизни. Чем не напоминание о том, как важно не поддаваться всеобщей истерии в годы потрясений.

Вечные / Eternals

Вечные должны были придать новый импульс кинематографической вселенной Marvel, четвертая фаза которой так и не стартовала в 2020 году. Фильм начали разрабатывать в 2018 году, а непосредственно съемочный процесс завершился в феврале 2020 года.

Старт проката Вечных был запланирован на ноябрь 2020-го, но премьеру сдвинули сначала на февраль 2021, а потом и вовсе на ноябрь следующего года.

О сюжете известно немного. Синопсис говорит о том, что после событий картины Мстители: Финал Вечные — бессмертная инопланетная раса, обитающая в тайне на нашей планете несколько тысяч лет, — воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злых собратьев Девиантов.

Сняла Вечных Хлоя Чжао, чья драма Земля кочевников взяла в этом году главный приз Венецианского кинофестиваля. Крайне интересно увидеть, каким получится 200-миллионный блокбастер Disney/Marvelот режиссера фестивальных фильмов.

В касте намешаны как былые звезды – Анджелина Джола и Сальма Хайек, так и сериальные актеры вроде Кита Харингтона из Игры престолов и Кумэйла Нанджиани из Кремниевой долины.

В ожидании новой фазы киновселенной Marvel рекомендуем пересмотреть квадрологию Мстителей: Мстители (2012), Мстители: Эра Альтрона (2015), Мстители: Война бесконечности (2018) и Мстители: Финал (2019).

Потому что это, по сути, квинтэссенция супергеройского кино, господствовавшего в кинотеатрах на протяжении последней декады.

И сколько бы хейтеры не называли творение Marvel бессмысленным попкорновым аттракционом, а мэтры вроде Скорсезе сетовали на засилье блокбастеров в кино, Мстители продемонстрировали запрос публики на сверхлюдей, готовых в любой момент спуститься с небес и спасти нас всех. Вряд ли в 2020 году это желание ослабло.

Вестсайдская история / West Side Story

Стивен Спилберг задумал вернуть на экраны культовый бродвейский мюзикл Артура Лорана, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма, поставленный в 1957 году, который, в свою очередь, является переосмыслением Ромео и Джульетты.

Действие происходит в Нью-Йорке середины 1950-х. Две конкурирующие банды: Джетс – потомки белых эмигрантов, и пуэрториканские Акулы ведут борьбу на улицах Большого яблока. А тем временем бывший член Джетс Тони влюбляется в Марию, сестру лидера Акул Бернардо. Эта любовь, следуя шекспировскому духу, обращается в поучительную драму.

Экранизация 1961 года от Роберта Уайза и Джерома Роббинса заработала 11 номинаций на Оскар и выиграла 10 из них. Посмотрим, чего добьется Спилберг, но важность умения прощать и прекращать бессмысленную вражду в 2020 году стала актуальной как в Америке, так и во всем мире.

Вестсайдская история должна была выйти в прокат в аккурат в канун рождественских праздников, но была перенесена на год. Теперь фильм покажут 10 декабря 2021-го, то есть ровно через 60 лет после фильма Уайза и Роббинса.

А в ожидании мюзикла от Спилберга рекомендуем посмотреть Ла-Ла Ленд Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях. В 2017 году лента повторила рекорд Титаника, получив 14 номинаций на Оскар. Ла-Ла Ленд – светлый ободряющий и несложный, как раз то, что нужно под конец непростого 2020 года.

Фото: B&H Film Distribution Company, Warner Bros., Кіноріум.

Видео: B&H Film Distribution Company, Warner Bros., Searchlight Pictures.