Ники Минаж — 37: топ-3 самых громких скандала рэп-королевы

8 декабря день рождения празднует американская рэп-звезда Ники Минаж. Певице исполнилось 37 лет.

Исполнительница больше 10 лет покоряла все топ-чарты и двигала рэп-культуру. Певица всегда была остра на язык, не боялась высказывать свои мысли и быть откровенной.

По случаю этого события Факты ICTV вспомнили топ-3 самых громких скандала Ники Минаж.

Дуэт Ники Минаж и Cardi B мог бы покорять чарты, но певицы уже несколько лет борются за звание хип-хоп-королевы.

В 2018 году на вечеринке New York Fashion Week певицы что-то таки не поделили. Причиной стала перепалка в соцсетях. До этого женщины неоднократно выясняли отношения в интернете, но на вечеринке произошла настоящая драка.

Схватка произошла в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B подошла и стала обвинять в том, что она настраивает других артистов против нее. Cardi B бросила в Ники свою красную туфлю от Christian Louboutin. Далее она набросилась на Ники, но охранники смогли их разнять.

С вечеринки Cardi B возвращалась в рваном платье и с запутанными волосами.

В свою очередь Ники Минаж покидала вечеринку с победным видом, делая вид, что никакой драки не было. Артистка уверенно позировала перед фотографами и никак не показывала, что ей неприятен этот инцидент.

Далее женщины продолжили выяснять отношения в интернете.

Причиной конфликта стало то, что Ники якобы лайкала посты в Instagram, где было сказано, что Cardi B не умеет ухаживать за своей новорожденной дочерью. Это и стало причиной возмущения.

В свою очередь Ники прокомментировала ситуацию на одном из эфиров радио-шоу Beats 1.

Ники Минаж и Майли Сайрус — две очень известные американские исполнительницы. Но их объединяет уже на протяжении нескольких лет взаимная неприязнь.

Еще в сентябре 2015-го Ники, во время того как получала награду VMA за лучшее хип-хоп-видео, нелестно отозвалась о Майли Сайрус, которая была ведущей церемонии.

Дело в том, что незадолго до этого Минаж успела поссориться с Тейлор Свифт, утверждая, что члены жюри постоянно отдают предпочтение только светлокожим и худым девушкам.

Тогда Майли в интервью для издания New York Times заявила, что Ники злая, ведь с людьми надо разговаривать открыто и с любовью, а не так, как это делает она.

В ответ Ники обратилась к певице прямо со сцены, когда получала свою награду.

Тогда фраза Ники стала по-настоящему вирусной в соцсетях.

Майли нашла, что ответить рэп-исполнительнице. Поздравляя ее с победой, она решила напомнить всем, что награды в целом не очень-то и нужны.

Ники Минаж начала встречаться с американским рэпером Миком Миллом еще в 2015 году. Они были даже помолвлены.

Бывшие влюбленные расстались в 2016 году, но до сих обвиняют друг друга в интернете.

Перепалка началась в Twitter.

Все началось с поста Ники, которая устала слушать насмешки в адрес своего нового парня от Мика Милла.

После этого Ники написала на своей странице в Instagram, что Мик Милл бил свою сестру и снимал это на камеру. По словам исполнительницы, рэпер плевал в лицо сестры и бил саму Минаж при его же маме.

Ответ рэпера не заставил себя долго ждать.

