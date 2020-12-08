Родная сестра репера Сереги рассказала о его издевательствах

Родная сестра Сергея Пархоменко, известного как украинский рэп-исполнитель Серега и автор хита Черный Бумер, Алена Перший откровенно рассказала об его издевательствах. Девушка известна под псевдонимом MISHKIMOVES.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Алена отмечает, что одно из первых детских воспоминаний — как старший брат душил ее.

— Ты ничтожество и говно. Запомни это, повтори ещё раз. По слогам! Это одно из первых воспоминаний моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годами. Я помню, как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, — написала девушка в посте.

По словам девушки, она много лет покрывала жестокость, насилие и издевательства Сергея Пархоменко.

— Сколько ещё унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу в свой адрес от родного брата. Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства. Сколько лет я мчалась к нему на любой зов, в ответ получая: да посмотри на кого ты похожа, — делится Алена Перший.

Девушка отмечает, что Сергей Пархоменко обесценивал и наказывал ее.

— Обесценивание! Я знаю про это все. Классический нарцисс сделает все, чтобы ваша нелюбовь к себе приобрела наивысшую степень. Я бы продолжала молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы (Полины Ололо, бывшей гражданской жены Сергея, — Ред.). Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра. То, что делает Сергей Пархоменко — отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки (совместные дети Сергея и Полины, — Ред.) уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой, — сообщает девушка.

Родная сестра репера Сереги Алена Перший обратилась к нему в посте и написала, что ей стыдно быть его родственницей. Несмотря на все обиды, девушка готова простить старшего брата.

— Я считаю тебя ничтожеством, нелепым нарциссом, унизившим всех, кто в тебя верил и помогал. Мне стыдно, что я одной крови с тобой. Мне жаль тебя, потому что ты так или иначе останешься один. Настанет день, и ты придешь к нам, ко всем, кому ты сделал больно. Но мы простим тебя, — подытожила Алена Перший.

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Почему жертвы замалчивают проблему

Пандемия Covid-19 и соответствующие ограничительные меры, направленные на социальную изоляцию, привели к увеличению количества случаев домашнего насилия.

В условиях карантина количество обращений на Национальную горячую линию по предотвращению насилия увеличилось вдвое. Существует прямая связь между стрессом, неудовлетворенностью потребностей и домашним насилием.

Обострение проблемы насилия может ускориться, поскольку обидчики и пострадавшие находятся в тесном контакте круглосуточно.

Насилие имеет различные проявления. Оно может быть психологическим, экономическим, физическим или сексуальным, но ни одно из них не должно быть приемлемым.

Фото: Сергій Пархоменко, Алена Перший