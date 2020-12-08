Андре Тан: почему тренды не диктуют роль для женщины

Прошедший модный сезон продиктовал новые правила — все, что было в прошлом десятилетии, там же и останется. Например, ранее были популярны мужеподобные платья с острыми плечами.

На смену этому тренду уже спешат мягкие и унифицированные вещи базового гардероба из экологических тканей.

Известный модельер и дизайнер одежды Андре Тан дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV, в котором рассказал всю правду о коммерческом потенциале моды и новых трендах феминистического стиля.

Разница между модой и стилем, почему тренды и мода это всего лишь маркетинг — читайте в материале Фактов ICTV.

— Разница между модой и стилем: в чем она выражается?

— Мода приходит и уходит. Изначально моду и тренды придумали дизайнеры, чтобы люди максимально покупали новые вещи. Мода и бизнес — это одно большое целое. Мне всегда смешно, когда кто-то говорит о том, что мода — это искусство, как картины.

Но если бы картины никто не покупал, то это никому не было бы нужно. Хотим мы того или нет, но мода — прежде всего бизнес. Стиль вы создаете себе сами. Каждый обязан иметь свой почерк.

Каждый обязан найти свой стиль. Даже если он не будет вписываться в общие мировые тенденции — неважно, потому что сейчас важно персоналити. Когда человек не такой, как все остальные.

Я считаю, что женщины от 20 до 30 лет могут искать свой стиль и направление. Они могут надевать несуразные вещи, которые им не идут, не учитывать особенностей своей фигуры и так далее. Можно хаотично носить любой цвет волос — начиная от зеленого до блондинистого. Все хотят побыть блондинками, даже жгучие брюнетки.

Но как только женщине стукнуло 30 лет — все, извольте, вы уже обязаны четко знать свои плюсы и минусы. Если есть животик или фигура — спасательный круг, тогда нужно показывать декольте или открывать ноги.

После 30 лет уже нужно понимать какая стрижка ей больше лицу, какой цвет волос подходит, какие фасоны платьев, юбок и брюк вам идут. Я считаю, что в 30 лет женщина должна быть как дорогое выдержанное вино, а с каждым годом потом совершенствоваться.

— Вы полностью согласны с тем, что тренды моды — это все же коммерческий вымысел?

— Это только коммерческий вымысел. Их придумал, в том числе Харпер для того, чтобы продавать тиражи своих журналов Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и других.

Только сейчас пришло новое время sustainable consumption (разумного потребления), когда вы четко понимаете, что вам нужно для вашего гардероба.

Я считаю, что гардероб на 80% должен состоять из базовых вещей и только на 20% — из “изюминки”. Например, это может быть любимое малиновое платье или вышиванка бабушки — такие неординарные вещи.

Это также может быть леопардовое платье, которое вы купили в кураже во время депрессивного состояния. Оно постепенно превращается в вампира, потому что просто не знаете с чем его сочетать.

Сейчас то время, когда люди наконец-то осознанно покупают одежду. Естественно, это не лучшее время для дизайнеров. Сейчас более требовательный клиент. Он требует качество, удобство, комфорт, хорошую ткань.

Ни для кого не секрет, что мода сильно загрязняет окружающую среду — нефтеперерабатывающая продукция и так далее. Поэтому сейчас в моде ткани из переработанных пластиковых бутылок или тростникового сахара.

На будущий сезон мы купили как раз такие ткани. То есть те ткани, которые вообще не загрязняют окружающую среду и в которых не используют химикаты.

— Клиент мотивирует дизайнера совершенствовать тренды, разве не так?

— Это понятно, но раньше клиентки покупали по 10 платьев, а сейчас по 2. Тогда дизайнеров станет меньше на свете, потому что большинство из них обанкротится.

Выживут только сильнейшие — вот и все. Выживут настоящие профессионалы и те, кто знает все об одежде, стиле, моде.

Уже от переизбытка этой одежды у каждого есть остатки, количество ткани и так далее. Люди потребляли, но в один прекрасный момент этот пузырь лопнул, и карантин этому помог.

— Как вы относитесь к тому, что люди носят вещи противоположного пола. Например, девушка — мужской галстук?

— Женщины все нагло украли из мужского гардероба уже давным-давно, не стесняясь. Сначала это сделала Коко Шанель, когда забрала брюки у своего любовника. Она начала ходить в брюках еще в начале XX века.

Мне кажется, это сексуально, когда женщина в белой мужской рубашке оверсайз. Такое ощущение, что она содрала с него эту рубашку и пошла на работу. Мне кажется сексуальным, когда женщина готовит утром на кухне в белой рубашке оверсайз. Я отношусь к этому нормально.

— Как феминизм повлиял на стиль? Есть основные черты феминистической моды?

— Сейчас в тренде маскулинность — мужеподобные платья для женщин с готическими формами и силуэтами. Future read — я живу на год вперед, поэтому тренды с готическими формами в 2021 году отойдут назад.

В следующем году все будет мягким, спокойным, ближе к природе, унифицированным и так далее. Острые плечи уже не будут актуальны. Все станет более комфортным — что-то вроде домашней одежды на каждый день, только из дорогих тканей.

Многослойность, натуральные материалы и камуфляж: тренды мужской одежды 2021

Ранее Факты ICT подготовили подборку трендов мужской моды на 2021 год. Дизайнеры с каждым годом предлагают мужчинам все более яркие и эпатажные элементы в одежде. Среди модных трендов можно увидеть как различные классические костюмы, так и одежду в спортивном стиле. Но прежняя яркость никуда не делась, она просто перевоплотилась в тренды новых направленностей. Хорошо ощутим стиль 1970-х годов с качественным денимом и клетчатыми рубашками, также становятся популярнее кожаные вещи.

Фото: Андре Тан