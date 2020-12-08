Названы самые популярные песни, которые пользователи искали, напевая мелодию

Google определил 100 песен, которые пользователи в 2020 году искали чаще всего с помощью голосового помощника.

Они напевали мелодию и таким образом пытались найти нужную композицию. В топ-20 можно увидеть группу Imаgine Dragons, певиц Кэти Перри, Билли Айлиш, Леди Гагу, рэпера Эминема.

А вот в первую пятерку попали:

Lil Nas — Old Town Road;

Rick Astley — Never Gonna Give You Up;

Tonce and I — Dance Monkey;

Gabby Barret — I Hope;

Imаgine Dragons — Beliver.

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Композиция Old Town Road, занявшая первое место, появилась в 2019 году, но почти сразу стала вирусной благодаря массовому использованию в соцсетях, особенно в TikTok.

В октябре этого года в приложении поисковой системы Google появилась новая функция. Пользователи могут найти песню, напев мелодию.

Для этого нужно спросить у поисковой системы Что это за песня? Затем надо выполнить фрагмент из мелодии.

Источник: Billboard