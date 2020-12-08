Названы самые популярные песни, которые пользователи искали, напевая мелодию

Google определил 100 песен, которые пользователи в 2020 году искали чаще всего с помощью голосового помощника.
Они напевали мелодию и таким образом пытались найти нужную композицию. В топ-20 можно увидеть группу Imаgine Dragons, певиц Кэти Перри, Билли Айлиш, Леди Гагу, рэпера Эминема.
А вот в первую пятерку попали:
- Lil Nas — Old Town Road;
- Rick Astley — Never Gonna Give You Up;
- Tonce and I — Dance Monkey;
- Gabby Barret — I Hope;
- Imаgine Dragons — Beliver.
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Композиция Old Town Road, занявшая первое место, появилась в 2019 году, но почти сразу стала вирусной благодаря массовому использованию в соцсетях, особенно в TikTok.
В октябре этого года в приложении поисковой системы Google появилась новая функция. Пользователи могут найти песню, напев мелодию.
Для этого нужно спросить у поисковой системы Что это за песня? Затем надо выполнить фрагмент из мелодии.
Источник: Billboard