Известный российский группа Ленинград представила зажигательный клип на песню Миг.
Главные роли в клипе достались украинским актерам, в частности это Дарья Трегубова, Ольга Годис, Виктория Варлей и Тарас Цимбалюк.
Режиссером клипа, который пользователи соцсетей успели сравнить с мини-фильмом, стал Леонид Колосовский. Почему был выбран именно украинский коллектив актеров, пока неизвестно.
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Цель видеоклипа — высмеять “пожилых эскортниц”, которые, не желая замечать своего возраста, злоупотребляют пластикой и чудесами косметологии, а в погоне за страстью ищут того самого мужчину и очередной бокал шампанского.
Это уже вторая композиция группы, которая вышла в 2020 году.
Настя Каменских — Vibe
Украинская певица Настя Каменских — NK представила клип на новую песню Vibe, посвященный лирическим признаниям в любви.
По словам артистки, песня называется Vibe (с англ. — настроение, волна), потому что она передает искренние и страстные эмоции, которые испытывает сама певица.