Известный российский группа Ленинград представила зажигательный клип на песню Миг.

Главные роли в клипе достались украинским актерам, в частности это Дарья Трегубова, Ольга Годис, Виктория Варлей и Тарас Цимбалюк.

Режиссером клипа, который пользователи соцсетей успели сравнить с мини-фильмом, стал Леонид Колосовский. Почему был выбран именно украинский коллектив актеров, пока неизвестно.

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Цель видеоклипа — высмеять “пожилых эскортниц”, которые, не желая замечать своего возраста, злоупотребляют пластикой и чудесами косметологии, а в погоне за страстью ищут того самого мужчину и очередной бокал шампанского.

Это уже вторая композиция группы, которая вышла в 2020 году.

Настя Каменских — Vibe

Украинская певица Настя Каменских — NK представила клип на новую песню Vibe, посвященный лирическим признаниям в любви.

По словам артистки, песня называется Vibe (с англ. — настроение, волна), потому что она передает искренние и страстные эмоции, которые испытывает сама певица.