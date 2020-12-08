Актриса Анджелина Джоли записала видеоролик, в котором обратилась к женщинам с советами, как избежать насилия в семье во время новогодних праздников.

Джоли отметила, что отношения между людьми обостряются, когда они чаще проводят время дома и употребляют алкоголь. Она посоветовала женщинам, которые столкнулись с проблемой насилия, найти поддержку со стороны родных и друзей.

— Поговорите с кем-нибудь об этом и попробуйте найти в их лице поддержку. Подготовьтесь к экстренной ситуации. Например, можно придумать какое-то кодовое слово, с помощью которого вы сможете сообщить членам семьи о том, что находитесь в опасности, — отметила Анджелина.

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Она добавила, если никто не готов поддержать женщину, тогда стоит поискать организации или людей, которые уже имеют опыт борьбы с проблемой.

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Актриса призвала людей не оставаться равнодушными к проблемам коллег, друзей, знакомых и детей, которые жалуются на насилие и серьезно относиться к ним.

— Постарайтесь понять эмоциональное, финансовое и юридическое давление, с которым они, вероятно, столкнутся учитывая тот факт, что их заставляют молчать о том, что с ними произошло. И имейте в виду, что они вполне могут страдать от психологической травмы и посттравматического стрессового расстройства, — объяснила актриса.

Домашнее насилие в Украине

В Украине за помощью от домашнего насилия обратились 80% женщин и 20% мужчин. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что речь идет не только о физическом или сексуальном насилии, но и о психологическом и экономическом.

По ее словам, был проведен анализ этих обращений, который обнаружил проблемы, в частности недостаточное количество учреждений, куда пострадавшие могут обратиться за помощью.

Источник: Harper’s Bazaar