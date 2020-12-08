Известная эпатажная американская певица и киноактриса, 62-летняя Мадонна впервые сделала татуировку. Процесс нанесения она показала на своей странице в Instagram.

Мадонна известна своими смелыми экспериментами с внешностью. Недавно она также покрасила волосы в розовый цвет.

Сама певица не скрывала своего волнения, это заметно даже на фотографиях.

— Сделала тату впервые в жизни, — написала Мадонна в посте.

Популярная поп-дива посвятила боди-арт своим близким людям. Надпись LRDMSE на запястье левой руки состоит из первых букв имен ее шестерых детей — 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси, 8-летних Стеллы и Эстер.



















62-летняя Мадонна сделала первую татуировку / 5 фотографий

Автором работы стал мастер голливудского тату-салона Shamrock Social Club, который специализируется на тонких надписях.

В комментариях к посту поклонники поздравляли певицу и отметили, что тату — хороший символ любви и гордости за своих детей. Некоторые люди даже пошутили, что дожили до этого дня, только чтобы увидеть, как Мадонна делает татуировку.

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