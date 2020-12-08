Мадонна сделала первую татуировку

Известная эпатажная американская певица и киноактриса, 62-летняя Мадонна впервые сделала татуировку. Процесс нанесения она показала на своей странице в Instagram.
Мадонна известна своими смелыми экспериментами с внешностью. Недавно она также покрасила волосы в розовый цвет.
Сама певица не скрывала своего волнения, это заметно даже на фотографиях.
— Сделала тату впервые в жизни, — написала Мадонна в посте.
Популярная поп-дива посвятила боди-арт своим близким людям. Надпись LRDMSE на запястье левой руки состоит из первых букв имен ее шестерых детей — 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси, 8-летних Стеллы и Эстер.
Автором работы стал мастер голливудского тату-салона Shamrock Social Club, который специализируется на тонких надписях.
В комментариях к посту поклонники поздравляли певицу и отметили, что тату — хороший символ любви и гордости за своих детей. Некоторые люди даже пошутили, что дожили до этого дня, только чтобы увидеть, как Мадонна делает татуировку.
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Пользователи Twitter “похоронили” певицу Мадонну, спутав ее с Марадоной
Пользователи социальной сети Twitter начали массово оплакивать американскую певицу Мадонну, спутав ее с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
25 ноября в своем доме в Аргентине скончался один из лучших игроков XX века Диего Марадона.Читайте: Татуировка, которая помогает выявить рак на ранних стадиях Моя бабушка хочет тату: почему люди покрывают себя татуировками Дорофеева похвасталась новой татуировкой
Однако немало фанатов каким-то образом перепутали фамилию звезды футбола с именем 62-летней поп-дивы. Большинство пользователей ограничились кратким: Покойся с миром, Мадонна. А некоторые пошли дальше и, оплакивая Мадонну, добавили к своим постам фото другой певицы — Леди Гаги.
Фото: Dreamstime, Мадонна